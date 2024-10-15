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جودة الحياة والوعي

10/15/2024 2:33:03 PM
(MENAFN- Al Watan) دائمًا ما يتبادر إلى الأذهان هل جودة الحياة بمختلف أنواعها هي السبيل للوعي الفكري، أم أن الوعي الفكري في المجتمع هو أحد ركائز وأسباب جودة الحياة. لعل هذه المقارنة أشبه بالسؤال أيهما يسبق البذرة أم الثمرة؟ كل ذلك لا يهم المهم أن نحصل على أجود الثمار، ولن أقول هنا أن الأعمال بالخواتيم، بل سأقول: كمال البدايات هو ما يصنع تمام النهايات.
فكل ثمرة جيدة خلفها شجرة طيبة زرعت بأيد طاهرة وفي أرض زاخرة وبطبيعة الحال سُقيت أيضا بماءِ عذبٍ فرات. ومن تلك الثمار تُأخذ البذور لتُزرع من جديد ، ولتتحول الأرض إلى جنة تُأتي أكلها ضعفين بإذن ربها.
تُعّرف الجودة في مفهومها البسيط بأنها ( تلبية إحتياجات العملاء)، فعلوم الجودة لم تعد تُركز على المنتج أو العملية، بل أصبحت تستهدف تجربة العميل ليس لتلبية متطلباته فحسب، بل لخلق تجربة استثنائية تتجاوز تطلعاته.
ولعلنا لمسنا من أحاديث كثيرة لسمو ولي العهد أنه دائماً ما يرُكز على المواطن السعودي، بل ويراهن عليه فهو حجز الأساس لنجاح الرؤى وتحقيق الإنجازات، لأنه الثمرة الحقيقية للوطن، فكلما كانت تلك الثمرة ناضجة وواعية كلما كانت مفيدة وبذورها قوية لتنبت من الأشجار أجملها.
لقد قامت رؤية مملكتنا الحبيبة على ركائز ثلاث لخصت في مجملها خلق تجربة حياتية استثنائية للمواطن ليعيش في مجتمع حيوي متفاعل ومتناغم يمتاز بالفهم والوسطية والاعتدال، وبطبيعة الحال مجتمع متعافي صحياً ونفسيا وفكرياً. يحتضن ذلك المجتمع وطن طموح محب للحياة متطلع للقمة سباق، يلقي بظلاله على أبنائه، يوفر لهم البيئة الآمنة التي تكون لهم الحصن الحصين. وحتى تبقى شجرة ذلك الوطن عالية وجذورها راسخة وفروعها ضافية لابد أن يكون اقتصادها مزدهرا وينابيعها عذبة وتربتها غنية بما لذ وطاب من خيرات ومعادن.
إن المتمعن في جودة حياتنا اليوم يجد أنها هي الحصن المنيع لصيانة أفكار أبنائه وإغلاق الباب أمام كل الآفات التي قد تقتات على أشجاره وثماره، وتحجب عنا شمس الحياة بظلام التطرف والتشدد. لم تعد تلك المحاولات البائسة تستطيع أن تقاوم رغبة تلك الشجرة في النمو والارتقاء.
فجنتنا اليوم أصبحت زاخرة بمواسم الحصاد ومهرجانات الفرح حتى أصبحت مزارا سياحياً لكل من أراد أن يستظل بظلها ويأكل من ثمرها. وبفضل الله جنتنا أسوارها عالية وأبوابها عليها عيون ساهرة، الدخول اليها سهل والعبث فيها محرم، يكرم فيها الكريم ويحجم فيها السفية ونباح الكلاب خارجها لا يسمع داخلها فصوت خرير المياه وتغريد العصافير يأسر قلوب من فيها.
كل عام والوطن في ألف خير، وكل عام ومواسم الفرح من الرياض إلى جدة من عرعر إلى نجران ومن الجبيل إلى نيوم، تغني وترقص وتحتفي، لأن ثمارها تستحق الإشادة والفرح.

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