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مؤسسة التراث جهود كبيرة في الأبحاث والدراسات

10/15/2024 2:33:03 PM
(MENAFN- Al Watan) إذا القينا نظرة فاحصة على نوعية الكتب التي تصدرها مؤسسة التراث غير الربحية، التي أسسها ويرأس مجلس أمنائها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، سنرى أنها كتب ليس مثيل لها في الوطن العربي، وتتصف بالاختصاص والشمول والمعلومات التفصيلية الدقيقة وروح المنهجية العلمية الموضوعية.
فقبل بضعة أيام أصدرت المؤسسة كتاب " الأمير تركي بن أحمد السديري.. سيرة وتاريخ "، وكان بحق مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين والدارسين في مجال الدراسات التاريخية، وإضافة جميلة راقية للمكتبة السعودية والتاريخ الوطني، بما يكتنزه من تفاصيل ورسائل ومعان تعزّز الفخر والانتماء والولاء، ويركز الكتاب على زوايا مختلفة لشخصية استثنائية تتصف بغزارة وتنوع أفعالها ومساهماتها الفريدة ومنجزاتها المتعددة، ويكفينا في ذلك ما قاله الأمير سلطان بن سلمان بأنه أحد أولئك الذين أخلصوا لهذا الوطن وعملوا وضحوا من أجل رفعته، وأحد البُناة الأساسيين والرجال المخلصين الذين اعتمد عليهم الملك المؤسس عبد العزيزـ طيّب الله ثراه ـ كما اعتمد أئمة الدولة السعودية على آبائه وأجداده من قبله، فأظهروا إخلاصهم ومقدرتهم على القيام بالأعمال الجسيمة والمهام الصعبة، وتجاوز تحديات وظروف شاقة جعلت مهماتهم أشبه بالمستحيل.
ومن إصدارات مؤسسة التراث غير الربحية كتاب " سيرة في التراث العمراني " الذي يتناول قصة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مع التراث العمراني، والأشخاص الذين تقاطع معهم، كما يوثق حكايات جديدة حول التراث العمراني، ويعد الكتاب جزءاً من التوثيق التاريخي في مجال المحافظة على التراث العمراني، إضافة إلى أنه يرصد العمارة السعودية المعاصرة من زاوية مختلفة.
ومن إصداراتها كتاب " Back to Earth " والنسخة العربية المترجمة عنه " العودة إلى الأرض " الذي يعتبر من أهم الكتب المتخصصة في العمارة التقليدية، يوثق الكتاب قصة الأمير سلطان بن سلمان الخاصة بترميم وإعادة بناء البيت الطيني في نخيل العذيبات، إضافة إلى سرد تجربة شغف سموه بالتراث، وتحدي إعادة تأهيل هذا البيت التاريخي، الكتاب من تصدير الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.
ومن إصدارات المؤسسة كتاب " عدسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز " مجموعة من الصور، كان قد التقطتها عدسته من خلال رحلاته أرضاً وجواً، متنقلاً بين ربوع المملكة العربية السعودية عبر جبالها، ووديانها وسهولها، كما وثقت عدسة سموه عدد من المواقع والمعالم الأثرية في المملكة .
ومن إصداراتها كتاب " الخيال الممكن " للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يعد مرجعاً إدارياً وخارطة طريق لتأسيس قطاع سياحي متكامل، ويتضمن الكتاب قصصاً ومواقف لا تتعلق بالسيرة الذاتية والشخصية فحسب، وإنما بالتجارب الإدارية التي تضيء الطريق لكل من يعمل إنشاء مؤسسة حكومية متخصصة وفق أحدث الأنظمة الإدارية.
بذلت مؤسسة التراث التي تأسست عام 1996 ،والتي تعد رافداً ومكوناً رئيسياً وإحدى فضاءات هذا الوطن، جهوداً عظيمة في الأبحاث والدراسات، وحفظ الوثائق التاريخية للوطن، وتهيئة الجو المناسب للدارسين والمهتمين والباحثين، حتى أصبحت من أبرز وأقوى المؤسسات في الوطن العربي، ونجحت في ملء فراغ مشهد تراث المملكة بشكل خاص والتراث العربي والإسلامي بشكـل عام، وقدمت فصلاً كاملاً من التميز والإبداع والجودة، والبحث الدقيق الشامل، فالشكر أوفره والتقدير أجزله لمؤسسة التراث على هذه الإصدارات القيمة.
نظرة مؤسسة التراث الطموحة ليست مقتصرة على ما أنجزته اليوم، فهي تعمل على بناء نور التنوير وتشكيل الوعي، حاملة معها إلى الآفاق إشارات حضارية واقتصادية وإنسانية، بعثتها يد الإنسان السعودي، التي اعتاد العالم عليها بأنها لا تمد إلا بالخير والجمال والعناية والاهتمام .

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