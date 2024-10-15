الأمير سعود بن مشعل يستقبل مدير تعليم مكة وعدد من المعلمين والمعلمات المتميزين

(MENAFN
- Al Watan)
استقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مدير عام التعليم
بالمنطقة عبدالله بن سعد الغنام يرافقه عددٌ من المعلمين والمعلمات المتميزين.
ونوه نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - بقطاع التعليم بوصفه الأساس في التنمية الوطنية الشاملة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي جعلت من التعليم حجر الزاوية لتحقيق الأهداف التنموية، مشيداً بما يقدمه المعلمون والمعلمات من بناء الشخصية وتعزيز الثقة وتنمية المهارات، لدى النشء وإعداد أجيال طموحة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في البناء والتنمية.
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