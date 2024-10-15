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الأمير سعود بن مشعل يستقبل مدير تعليم مكة وعدد من المعلمين والمعلمات المتميزين

10/15/2024 2:33:03 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالله بن سعد الغنام يرافقه عددٌ من المعلمين والمعلمات المتميزين.
ونوه نائب أمير منطقة مكة المكرمة بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة - أيدها الله - بقطاع التعليم بوصفه الأساس في التنمية الوطنية الشاملة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي جعلت من التعليم حجر الزاوية لتحقيق الأهداف التنموية، مشيداً بما يقدمه المعلمون والمعلمات من بناء الشخصية وتعزيز الثقة وتنمية المهارات، لدى النشء وإعداد أجيال طموحة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في البناء والتنمية.

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