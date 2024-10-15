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المربع الجديد يستكمل حفر وترحيل 10 ملايين م3 من التربة وتحقيق 3 ملايين ساعة عمل آمنة

10/15/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) الرياض، 15 أكتوبر 2024: أعلنت شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، عن إحراز تقدم كبير في أعمال إنشاء وجهتها الحضرية المبتكرة، حيث استكملت الشركة بنجاح 86% من أعمال الحفر في مواقع المعلم الأيقوني "المكعب" وترحيل أكثر من 10 ملايين متر مكعب من التربة. ويعكس هذا الإنجاز الوتيرة المتسارعة لأعمال التطوير، وتأكيد الالتزام بإنجاز أكبر داون تاون عصري في العالم.
وبالتوازي مع هذا الإنجاز، أكدت الشركة التزامها الثابت بأعلى معايير الأمان والسلامة لفريق العمل. فقد سجلت أكثر من 3 ملايين ساعة عمل آمنة من الحوادث، الأمر الذي يثبت أن الأمان والسلامة في موقع العمل على رأس أولويات الشركة. إن تقدم العمل وسلامة الفريق يسيران جنباً إلى جنب في جميع عمليات الشركة.
وقال مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد: "تمثل إنجازاتنا البارزة شهادة واضحة على التزامنا بالعمل الجاد والمهارات التي يتمتع بها فريقنا، وتأكيداً لتصميمنا على إنشاء وجهة عالمية تضع الابتكار ورفاهية موظفينا على رأس أولوياتنا. نعتز بالتقدم الذي حققناه في المربع الجديد، لمواصلة مساهمتنا في بناء مستقبل الرياض".
ويظهر التقدم الذي أحرزه المربع الجديد الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق خلال عملية الحفر. وتعتبر الشركة أن التركيز على استخدام أساليب صديقة للبيئة في إدارة مخلفات التربة هو أحد الجوانب الأساسية في عملية تطوير الوجهة. وقد احتاجت عملية الحفر إلى استخدام حوالي 250 حفارة وأكثر من 400 آلية يومياً، وذلك لإدارة أعمال الحفر المكثفة بفعالية. ويعكس ذلك الحجم الكبير للعمليات.
وتعمل الشركة على إنشاء جسر مؤقت لتمكين عمليات الحفر، إذ يربط الجسر موقع بناء المربع الجديد بطريق الملك خالد. وسيسهل هذا الربط أعمال التطوير الجارية، ويمهد الطريق لبدء إنشاء أساسات المكعب في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن يقلل الجسر من حركة الشاحنات على الطرق العامة بحوالي 800 ألف رحلة خلال فترة تنفيذ أعمال الحفر وحدها، الأمر الذي يترك أثراً إيجابياً على البنية التحتية المحيطة بالموقع. وتجري الأعمال بتسارع أكبر مع وجود حوالي 900 عامل في الموقع يومياً، مما يقربنا أكثر نحو إنجاز الوجهة.
واختتم دايك:"نحن ملتزمون بالاستدامة، واستخدام الموارد بكفاءة، وتحقيق أثر إيجابي على البنية التحتية. وعلاوة على ذلك، فإننا نسعى أن نكون عنصراً فاعلاً في تحقيق التنمية الحضرية في الرياض والمملكة والعالم".

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