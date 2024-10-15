أستراليا تعطل قطار اليابان

(MENAFN
- Al Watan)
أوقف المنتخب الأسترالي انطلاقة مضيفه الياباني خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفرض عليه التعادل الإيجابي 1 /1، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على إستاد سياتاما 2000، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة للتصفيات، وكسر الكنجر صمود الساموراي ونجح في هز شباكه للمرة الأولى في التصفيات، سجل للكمبيوتر لاعب
المنتخب الأسترالي كاميرون بورجيس بالخطأ في مرماه "76"، وللكنجر لاعب المنتخب الياباني شوغو تانيغوتشي بالخطأ في مرماه أيضا " 58"، ليصل المنتخب الياباني إلى النقطة الـ10 في صدارة المجموعة، وحصد المنتخب الأسترالي النقطة الـ5.
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