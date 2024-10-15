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أستراليا تعطل قطار اليابان

10/15/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أوقف المنتخب الأسترالي انطلاقة مضيفه الياباني خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وفرض عليه التعادل الإيجابي 1 /1، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على إستاد سياتاما 2000، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة للتصفيات، وكسر الكنجر صمود الساموراي ونجح في هز شباكه للمرة الأولى في التصفيات، سجل للكمبيوتر لاعب المنتخب الأسترالي كاميرون بورجيس بالخطأ في مرماه "76"، وللكنجر لاعب المنتخب الياباني شوغو تانيغوتشي بالخطأ في مرماه أيضا " 58"، ليصل المنتخب الياباني إلى النقطة الـ10 في صدارة المجموعة، وحصد المنتخب الأسترالي النقطة الـ5.

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