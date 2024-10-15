التنين يصطاد إندونيسيا

التنين يصطاد إندونيسيا
التاريخ
10/15/2024 2:33:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
سجل منتخب
الصين أول انتصاراته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بتغلبه على ضيفه منتخب إندونيسيا 2 /1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد كينغداو، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة، سجل للتنين بهرام أبدويلي ((21))، ويونينج تشانج ((44))، ولإندونيسيا توم هاي ((87))، لتحصد الصين أول 3 نقاط لها في التصفيات في المركز الأخير في المجموعة، فيما بقي منتخب إندونيسيا على 3 نقاط في المركز قبل الأخير متقدما بفارق الأهداف.
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