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التنين يصطاد إندونيسيا

10/15/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل منتخب الصين أول انتصاراته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بتغلبه على ضيفه منتخب إندونيسيا 2 /1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد كينغداو، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة، سجل للتنين بهرام أبدويلي ((21))، ويونينج تشانج ((44))، ولإندونيسيا توم هاي ((87))، لتحصد الصين أول 3 نقاط لها في التصفيات في المركز الأخير في المجموعة، فيما بقي منتخب إندونيسيا على 3 نقاط في المركز قبل الأخير متقدما بفارق الأهداف.

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