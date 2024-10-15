الشمشون يحبط أسود الرافدين

الشمشون يحبط أسود الرافدين
التاريخ
10/15/2024 2:33:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
أحبط منتخب
كوريا الجنوبية محاولة ضيفه العراق للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء الذي جمعهما، على ملعب إستاد يونغين ميريو، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، بتغلبه عليه 3 / 2. سجل للشمشون سي هون ((41)) وهيون جيو ((74)) ولي جاي سونج ((83))، ولأسود الرافدين أيمن حسين ((50)) وإبراهيم بايش ((90+5))، ليفض منتخب كوريا شراكته مع العراق في صدارة المجموعة بالتصفيات، رافعا رصيده إلى 10 نقاط، بينما ظل العراق على 7 نقاط.
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