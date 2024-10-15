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الشمشون يحبط أسود الرافدين

10/15/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أحبط منتخب كوريا الجنوبية محاولة ضيفه العراق للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء الذي جمعهما، على ملعب إستاد يونغين ميريو، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، بتغلبه عليه 3 / 2. سجل للشمشون سي هون ((41)) وهيون جيو ((74)) ولي جاي سونج ((83))، ولأسود الرافدين أيمن حسين ((50)) وإبراهيم بايش ((90+5))، ليفض منتخب كوريا شراكته مع العراق في صدارة المجموعة بالتصفيات، رافعا رصيده إلى 10 نقاط، بينما ظل العراق على 7 نقاط.

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