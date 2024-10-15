Tuesday, 15 October 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رودريغو تختفي من المسرح فجأة

10/15/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أصيبت الفنانة الأمريكية أوليفيا رودريغو بإحراج شديد أثناء إحيائها حفلا في مدينة ملبورن الأسترالية ضمن جولتها العالمية.
وأصيب الجمهور بالصدمة عندما اختفت الشابة، البالغة من العمر 21 عاما، فجأة عن الأنظار من على المسرح في ملعب رود لافر أرينا.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رودريغو وهي تسقط من خلال باب خفي ترك مفتوحا على أرضية المسرح. لتعلق لاحقا ساخرة: ((يا إلهي، كان ذلك ممتعا))، قبل أن تضيف: ((أنا بخير. في بعض الأحيان يكون هناك ثقب في المسرح، لا بأس)).
وعاودت رودريغو طمأنة معجبيها، من خلال نشر تعديل لسقوطها على ((تيك توك))، في الوقت الذي أضافت موسيقى ساخرة للتخفيف من وقع الحادث.

MENAFN15102024000089011017ID1108781701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث