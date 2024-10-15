رودريغو تختفي من المسرح فجأة

(MENAFN
- Al Watan)
أصيبت الفنانة
الأمريكية أوليفيا رودريغو بإحراج شديد أثناء إحيائها حفلا في مدينة ملبورن الأسترالية ضمن جولتها العالمية.
وأصيب الجمهور بالصدمة عندما اختفت الشابة، البالغة من العمر 21 عاما، فجأة عن الأنظار من على المسرح في ملعب رود لافر أرينا.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رودريغو وهي تسقط من خلال باب خفي ترك مفتوحا على أرضية المسرح. لتعلق لاحقا ساخرة: ((يا إلهي، كان ذلك ممتعا))، قبل أن تضيف: ((أنا بخير. في بعض الأحيان يكون هناك ثقب في المسرح، لا بأس)).
وعاودت رودريغو طمأنة معجبيها، من خلال نشر تعديل لسقوطها على ((تيك توك))، في الوقت الذي أضافت موسيقى ساخرة للتخفيف من وقع الحادث.
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