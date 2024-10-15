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الهياكل الضبابية تزيد مع العمر

10/15/2024 2:33:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ربما تلاحظ هياكل صغيرة تشبه أنسجة العنكبوت تطفو عبر مجال رؤيتك إذا نظرت إلى السماء في يوم صافٍ، تُعرف هذه الهياكل باسم العوائم أو ((muscae volitantes)) وهي كلمة لاتينية تعني ((الذباب الطائر)).
وأكد العلماء، أن السبب الرئيسي لحدوث العوائم هو العمر، ومع تقدم العمر، يبدأ الجسم الزجاجي، وهو مادة شفافة تشبه الهلام داخل العين، في التكاثف والانكماش.
ويتكون الجسم الزجاجي في الغالب من الماء والكولاجين وحمض يسمى الهيالورونان، وبمرور الوقت، يتدهور الجسم الزجاجي قليلا، وتبدأ كتل صغيرة من الكولاجين في التكون، والعوائم هي الظلال التي تلقيها هذه الكتل على شبكية العين.
ومع تقدم العمر، من الطبيعي أن ينفصل الجسم الزجاجي عن مؤخرة العين، وهي العملية التي تسمى انفصال الجسم الزجاجي الخلفي، وهذا يسبب المزيد من العوامات.
في عام 2022، أفاد باحثون، في تايوان، أن تناول مكملات إنزيمات الفاكهة المختلطة بجرعات عالية، يمكن أن يقلل من العوامات، لكن ليس من الواضح كيف قاموا بقياس عدد العوامات، لذلك من الصعب الحكم على هذه الدراسة بشكل صحيح دون مزيد من المعلومات.

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