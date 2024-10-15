الهياكل الضبابية تزيد مع العمر

(MENAFN
- Al Watan)
ربما تلاحظ هياكل صغيرة تشبه أنسجة العنكبوت تطفو عبر مجال رؤيتك إذا نظرت إلى السماء في يوم صافٍ، تُعرف هذه الهياكل باسم العوائم أو ((muscae volitantes)) وهي كلمة لاتينية تعني ((الذباب الطائر)).
وأكد العلماء، أن السبب الرئيسي لحدوث العوائم هو العمر، ومع تقدم العمر، يبدأ الجسم الزجاجي، وهو مادة شفافة تشبه الهلام داخل العين، في التكاثف والانكماش.
ويتكون الجسم الزجاجي في الغالب من الماء والكولاجين وحمض يسمى الهيالورونان، وبمرور الوقت، يتدهور الجسم الزجاجي قليلا، وتبدأ كتل صغيرة من الكولاجين في التكون، والعوائم هي الظلال التي تلقيها هذه الكتل على شبكية العين.
ومع تقدم العمر، من الطبيعي أن ينفصل الجسم الزجاجي عن مؤخرة العين، وهي العملية التي تسمى انفصال الجسم الزجاجي الخلفي، وهذا يسبب المزيد من العوامات.
في عام 2022، أفاد باحثون، في تايوان، أن تناول مكملات إنزيمات الفاكهة المختلطة بجرعات عالية، يمكن أن يقلل من العوامات، لكن ليس من الواضح كيف قاموا بقياس عدد العوامات، لذلك من الصعب الحكم على هذه الدراسة بشكل صحيح دون مزيد من المعلومات.
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