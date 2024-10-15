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إزالة 30 ورما ليفيا من رحم ثلاثينية

10/15/2024 2:33:01 PM
(MENAFN- Al Watan) استطاع فريق جراحة النساء في مستشفى الرس العام، عضو تجمع القصيم الصحي، إزالة 30 ورمًا ليفيًّا بأحجام مختلفة من رحم سيدة سعودية تبلغ من العمر 36 عامًا، بتدخل جراحي استغرق ساعتين وتكلل بالنجاح.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريضة، بعد مراجعتها لعيادات النساء والولادة بالمستشفى، كانت تعاني من نزيف حاد وقت حدوث الدورة الشهرية، مع صعوبة في التنفس وهبوطه، حيث أخضع الفريق الطبي المعالج المريضة لحزمة من الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، بما في ذلك تحليل الدم الكامل، وفحص وظائف الكلى والكبد، إضافة إلى تصوير الموجات فوق الصوتية وأشعة الرنين المغناطيسي للحوض.
ولفت التجمع الانتباه إلى أن نتائج الفحوصات الطبية وتصوير الأشعة أظهرت وجود أورام ليفية في الرحم، مما تسبب في معاناة المريضة من فقر الدم (الأنيميا)، فيما قرر الفريق الطبي المعالج تنويمها لمدة يومين في المستشفى، وخضعت خلالها لنقل الدم ومعالجة الأنيميا قبل تحديد موعد للعملية الجراحية لاستئصال الأورام.
وأفاد بأنه بعد استقرار وضع المريضة، تم تحديد موعد لإجراء التدخل الجراحي، حيث جرى خلاله استئصال 30 ورمًا ليفيًا بأحجام متفاوتة من الرحم عن طريق فتح البطن، وتكللت العملية بالنجاح وخرجت المريضة بعد 3 أيام من الجراحة وهي بصحة جيدة.

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