إزالة 30 ورما ليفيا من رحم ثلاثينية

(MENAFN
- Al Watan)
استطاع فريق جراحة النساء في مستشفى
الرس العام، عضو تجمع القصيم الصحي، إزالة 30 ورمًا ليفيًّا بأحجام مختلفة من رحم سيدة سعودية تبلغ من العمر 36 عامًا، بتدخل جراحي استغرق ساعتين وتكلل بالنجاح.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريضة، بعد مراجعتها لعيادات النساء والولادة بالمستشفى، كانت تعاني من نزيف حاد وقت حدوث الدورة الشهرية، مع صعوبة في التنفس وهبوطه، حيث أخضع الفريق الطبي المعالج المريضة لحزمة من الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، بما في ذلك تحليل الدم الكامل، وفحص وظائف الكلى والكبد، إضافة إلى تصوير الموجات فوق الصوتية وأشعة الرنين المغناطيسي للحوض.
ولفت التجمع الانتباه إلى أن نتائج الفحوصات الطبية وتصوير الأشعة أظهرت وجود أورام ليفية في الرحم، مما تسبب في معاناة المريضة من فقر الدم (الأنيميا)، فيما قرر الفريق الطبي المعالج تنويمها لمدة يومين في المستشفى، وخضعت خلالها لنقل الدم ومعالجة الأنيميا قبل تحديد موعد للعملية الجراحية لاستئصال الأورام.
وأفاد بأنه بعد استقرار وضع المريضة، تم تحديد موعد لإجراء التدخل الجراحي، حيث جرى خلاله استئصال 30 ورمًا ليفيًا بأحجام متفاوتة من الرحم عن طريق فتح البطن، وتكللت العملية بالنجاح وخرجت المريضة بعد 3 أيام من الجراحة وهي بصحة جيدة.
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