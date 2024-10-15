Tuesday, 15 October 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صافى ديون بلجيكا يبلغ أكثر من 500 مليار يورو خلال سبتمبر 2024 - جريدة البورصة

10/15/2024 2:32:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغ صافي ديون الحكومة الفيدرالية البلجيكية في نهاية شهر سبتمبر الماضي 505.362 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4 مليارات يورو مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأشارت وكالة الديون الفيدرالية – في تقرير، اليوم الثلاثاء، بحسب شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا (أر.تي.بي.إف) – إلى أن ديون الدولة اقتربت من 500 مليار يورو لعدة أشهر، وكانت تحت هذا المستوى في أبريل ومايو، إلا أنها تجاوزته مرة أخرى في يونيو، ثم انخفض إلى أقل من 500 مليار في يوليو قبل أن يتجاوزه مرة أخرى في أغسطس.

موضوعات متعلقة بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع أسعار النفط تعاون بين إيطاليا والسعودية فى مجال تحول الطاقة

وأظهر التقرير أن إجمالي الدين، الذي يأخذ في الاعتبار الاستثمارات المالية والأوراق المالية في المحفظة، انخفض بمقدار 17.75 مليار يورو منذ أغسطس، ليصل إلى 520.417 مليار يورو، فيما يبلغ صافي الرصيد المقرر تمويله على حساب الخزانة البلجيكية 4.1 مليار يورو.

المصدر:

MENAFN15102024000202011048ID1108781697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث