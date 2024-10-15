صافى ديون بلجيكا يبلغ أكثر من 500 مليار يورو خلال سبتمبر 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ صافي ديون الحكومة الفيدرالية البلجيكية في نهاية شهر سبتمبر الماضي 505.362 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4 مليارات يورو مقارنة بالشهر السابق عليه.

وأشارت وكالة الديون الفيدرالية – في تقرير، اليوم الثلاثاء، بحسب شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا (أر.تي.بي.إف) – إلى أن ديون الدولة اقتربت من 500 مليار يورو لعدة أشهر، وكانت تحت هذا المستوى في أبريل ومايو، إلا أنها تجاوزته مرة أخرى في يونيو، ثم انخفض إلى أقل من 500 مليار في يوليو قبل أن يتجاوزه مرة أخرى في أغسطس.

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وأظهر التقرير أن إجمالي الدين، الذي يأخذ في الاعتبار الاستثمارات المالية والأوراق المالية في المحفظة، انخفض بمقدار 17.75 مليار يورو منذ أغسطس، ليصل إلى 520.417 مليار يورو، فيما يبلغ صافي الرصيد المقرر تمويله على حساب الخزانة البلجيكية 4.1 مليار يورو.

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