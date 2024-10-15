صافى ديون بلجيكا يبلغ أكثر من 500 مليار يورو خلال سبتمبر 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغ صافي ديون الحكومة الفيدرالية البلجيكية في نهاية شهر سبتمبر الماضي 505.362 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4 مليارات يورو مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأشارت وكالة الديون الفيدرالية – في تقرير، اليوم الثلاثاء، بحسب شبكة راديو وتلفزيون بلجيكا (أر.تي.بي.إف) – إلى أن ديون الدولة اقتربت من 500 مليار يورو لعدة أشهر، وكانت تحت هذا المستوى في أبريل ومايو، إلا أنها تجاوزته مرة أخرى في يونيو، ثم انخفض إلى أقل من 500 مليار في يوليو قبل أن يتجاوزه مرة أخرى في أغسطس.
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وأظهر التقرير أن إجمالي الدين، الذي يأخذ في الاعتبار الاستثمارات المالية والأوراق المالية في المحفظة، انخفض بمقدار 17.75 مليار يورو منذ أغسطس، ليصل إلى 520.417 مليار يورو، فيما يبلغ صافي الرصيد المقرر تمويله على حساب الخزانة البلجيكية 4.1 مليار يورو.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108781697
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