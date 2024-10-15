النشاط الصناعى فى نيويورك يعود للانكماش ويسجل أسوأ أداء منذ مايو - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع أسعار النفط تعاون بين إيطاليا والسعودية فى مجال تحول الطاقة

عاد النشاط الصناعي في مدينة نيويورك للانكماش مرة أخرى في أكتوبر، بعدما أنهى سلسلة من القراءات السالبة في سبتمبر والتي استمرت 9 أشهر متتالية.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في تقرير صدر الثلاثاء، إن مؤشر“إمباير ستيت” للنشاط الصناعي في المدينة، انخفض 23.4 نقطة إلى سالب 11.9 نقطة في أكتوبر، وهي أدنى قراءة منذ مايو.

ويقارن ذلك بتوقعات أشارت إلى بلوغ المؤشر نحو 3.5 نقطة (في النطاق الموجب الذي يشير إلى النمو)، ويأتي بعدما سجل قراءة موجبة للمرة الأولى في 10 أشهر خلال سبتمبر والتي بلغت 11.5 نقطة.

وأظهرت البيانات أيضًا، تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة 19.6 نقطة إلى سالب 10.2 نقطة، في حين انخفض مؤشر الصادرات 20.6 نقطة إلى سالب 2.7 نقطة.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي 8.1 نقطة إلى 38.7 نقطة، وهو ما يشير إلى تحسن أداء القطاع في المستقبل المنظور، فيما شهد مؤشر ظروف سوق العمل تحسنًا طفيفًا.

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