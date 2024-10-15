النشاط الصناعى فى نيويورك يعود للانكماش ويسجل أسوأ أداء منذ مايو - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع أسعار النفط تعاون بين إيطاليا والسعودية فى مجال تحول الطاقة
عاد النشاط الصناعي في مدينة نيويورك للانكماش مرة أخرى في أكتوبر، بعدما أنهى سلسلة من القراءات السالبة في سبتمبر والتي استمرت 9 أشهر متتالية.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في تقرير صدر الثلاثاء، إن مؤشر“إمباير ستيت” للنشاط الصناعي في المدينة، انخفض 23.4 نقطة إلى سالب 11.9 نقطة في أكتوبر، وهي أدنى قراءة منذ مايو.
ويقارن ذلك بتوقعات أشارت إلى بلوغ المؤشر نحو 3.5 نقطة (في النطاق الموجب الذي يشير إلى النمو)، ويأتي بعدما سجل قراءة موجبة للمرة الأولى في 10 أشهر خلال سبتمبر والتي بلغت 11.5 نقطة.
وأظهرت البيانات أيضًا، تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة 19.6 نقطة إلى سالب 10.2 نقطة، في حين انخفض مؤشر الصادرات 20.6 نقطة إلى سالب 2.7 نقطة.
ومع ذلك، ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي 8.1 نقطة إلى 38.7 نقطة، وهو ما يشير إلى تحسن أداء القطاع في المستقبل المنظور، فيما شهد مؤشر ظروف سوق العمل تحسنًا طفيفًا.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108781696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.