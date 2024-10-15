((المصرية الأوروبية للسيارات)) تعلن الأسعار الجديدة لطرازات ((ستروين)) - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، التابعة لمجموعة القصراوى، وكيل العلامة الفرنسية ستروين، عن الأسعار الجديدة لطرازات C3 وC3 إير كروس وC4 وC4X وC5 إير كروس موديل 2025 خلال شهر أكتوبر الجارى.

وجاءت أسعار ستروين C3 الفئة الأولى“FEEL” بسعر 1.055 مليون جنيه، والفئة الثانية“SHINE” بسعر 1.190 مليون جنيه.

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وحددت الشركة أسعار ستروين C3 إير كروس، حيث بلغ سعر الفئة الثانية“FEEL” نحو 1.225 مليون جنيه، والفئة الثالثة“SHINE” إلى 1.370 مليون جنيه.

وأخطرت المصرية الأوروبية للسيارات شبكة موزعيها المعتمدين بالقائمة السعرية الخاصة بالسيارة ستروين C4 كروس أوفر“SUV” موديل 2025، ليكون سعر الفئة الثانية“FEEL” نحو 1.415 مليون جنيه، والفئة الرابعة“SHINE” بنحو 1.550 مليون جنيه.

وحددت الشركة أسعار السيارة ستروين C4X التى تم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات، ليكون سعر الفئة الأولى“FEEL” نحو 1.450 مليون جنيه، أما الفئة الثانية“SHINE” فبلغ سعرها نحو 1.590 مليون جنيه.

كما حدد الوكيل المحلى للعلامة التجارية ستروين فى مصر أسعار سيارات ستروين C5 إير كروس موديل 2025، حيث بلغ سعر الفئة الأولى“LIVE” 1.7 مليون جنيه، والفئة الثانية“FEEL بدون سقف بانوراما” نحو 1.865 مليون جنيه، والفئة الثالثة“FEEL مع سقف بانوراما” نحو 1.940 مليون جنيه، والفئة الرابعة“SHINE” بسعر 2.060 مليون جنيه.