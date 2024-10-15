((المصرية الأوروبية للسيارات)) تعلن الأسعار الجديدة لطرازات ((ستروين)) - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، التابعة لمجموعة القصراوى، وكيل العلامة الفرنسية ستروين، عن الأسعار الجديدة لطرازات C3 وC3 إير كروس وC4 وC4X وC5 إير كروس موديل 2025 خلال شهر أكتوبر الجارى.
وجاءت أسعار ستروين C3 الفئة الأولى“FEEL” بسعر 1.055 مليون جنيه، والفئة الثانية“SHINE” بسعر 1.190 مليون جنيه.
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وحددت الشركة أسعار ستروين C3 إير كروس، حيث بلغ سعر الفئة الثانية“FEEL” نحو 1.225 مليون جنيه، والفئة الثالثة“SHINE” إلى 1.370 مليون جنيه.
وأخطرت المصرية الأوروبية للسيارات شبكة موزعيها المعتمدين بالقائمة السعرية الخاصة بالسيارة ستروين C4 كروس أوفر“SUV” موديل 2025، ليكون سعر الفئة الثانية“FEEL” نحو 1.415 مليون جنيه، والفئة الرابعة“SHINE” بنحو 1.550 مليون جنيه.
وحددت الشركة أسعار السيارة ستروين C4X التى تم تقديمها عبر فئتين من التجهيزات، ليكون سعر الفئة الأولى“FEEL” نحو 1.450 مليون جنيه، أما الفئة الثانية“SHINE” فبلغ سعرها نحو 1.590 مليون جنيه.
كما حدد الوكيل المحلى للعلامة التجارية ستروين فى مصر أسعار سيارات ستروين C5 إير كروس موديل 2025، حيث بلغ سعر الفئة الأولى“LIVE” 1.7 مليون جنيه، والفئة الثانية“FEEL بدون سقف بانوراما” نحو 1.865 مليون جنيه، والفئة الثالثة“FEEL مع سقف بانوراما” نحو 1.940 مليون جنيه، والفئة الرابعة“SHINE” بسعر 2.060 مليون جنيه.
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