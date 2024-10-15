تباين أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، ما بين ارتفاع وتراجع، كما استردت المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط..وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.
ففي السعودية، نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية“تاسي” في العودة للمكاسب بنهاية تعاملات اليوم؛ ليغلق الجلسة فوق مستوى 12 ألف نقطة بدعم من مكاسب 13 قطاعًا من بينها القطاعات القيادية.
موضوعات متعلقة
بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع أسعار النفط تعاون بين إيطاليا والسعودية فى مجال تحول الطاقة
كما أنهى مؤشر“تاسي” المؤشر تعاملات اليوم على مكاسب بلغت 0.35%؛ رابحًا 41.96 نقطة، ليغلق عند مستوى 12.001.63 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات في جلسة اليوم 7.34 مليار ريال من خلال التداول على 422.1 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 542.6 ألف صفقة.
وبالمثل، أنهى مؤشر السوق الموازية“نمو حد أعلى” تعاملات اليوم على مكاسب نسبتها 1.86%؛ ليضيف 474.42 نقطة لرصيده، مسجلًا مستوى 25.919.34 نقطة.
وفي الكويت، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم مرتفعة؛ بدعم صعود 10 قطاعات، وارتفع مؤشر السوق الأول والعام بـ0.73% و0.86% على التوالي، وارتفع“الرئيسي” و”الرئيسي 50′′ بنفس النسبة البالغة 1.46% عن مستوى جلسة الاثنين الماضي.
وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 83.7 مليون دينار، وزعت على 482.77 مليون سهم بتنفيذ 22.38 ألف صفقة.
وفي قطر، كما أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم؛ مرتفعًا بواقع 164.66 نقطة أي بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 10642.47 نقطة.
وارتفعت في الجلسة أسهم 41 شركة، بينما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارًا و397 مليونًا و686 ألفًا و209.270 ريال مقابل 617 مليارًا و141 مليونًا و739 ألفًا و57.020 ريال، في الجلسة السابقة.
وفي البحرين، تباين مؤشرا البحرين العام والإسلامي، حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.000.44 بارتفاع وقدره 5.54 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
فيما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 794.71 نقطة محافظًا على إقفاله السابق، وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 196 ألفًا و389 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 113 ألفًا و899 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 26 صفقة.
وفي الإمارات، تباينت أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم؛ ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط حالة تأهب قصوى في المنطقة ترقبا لأي أحداث بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 2.167 مليار درهم، بينما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 6 مليارات درهم.
واستقطبت بورصتا دبي وابوظبي سيولة بحجم 1.435 مليار درهم، توزعت على 29.857 ألف صفقة..ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.32% إلى مستوى 4469 نقطة، وسط تعاملات بحجم 105.210 مليون سهم بقيمة 360.883 مليون درهم.
وفي عمان، أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط“مسقط 30” تعاملات اليوم؛ متراجعًا بنسبة 0.01% بإقفاله عند مستوى 4802.43 نقطة، خاسرًا 0.29 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس /الاثنين/.
وانخفض المؤشر العام اليوم بضغط من القطاع المالي المتراجع الوحيد اليوم بنسبة 0.26% بضغط سهم الأنوار للاستثمارات المتراجع بنسبة 3.85% ، وتراجع الشرقية للاستثمار بنسبة 1.37%.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات القطاعين الصناعة والخدمات، وصعد الأول بنسبة 1.25%، مع صدارة سهم“فولتامب للطاقة” للرابحين خلال الجلسة بنسبة 9.86%، وارتفع سهم الوطنية للمنظفات بنسبة 8.33%.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108781692