تباين أداء معظم مؤشرات بورصات الخليج عند الإغلاق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت معظم مؤشرات البورصات الخليجية عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، ما بين ارتفاع وتراجع، كما استردت المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط..وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق.

ففي السعودية، نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية“تاسي” في العودة للمكاسب بنهاية تعاملات اليوم؛ ليغلق الجلسة فوق مستوى 12 ألف نقطة بدعم من مكاسب 13 قطاعًا من بينها القطاعات القيادية.

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كما أنهى مؤشر“تاسي” المؤشر تعاملات اليوم على مكاسب بلغت 0.35%؛ رابحًا 41.96 نقطة، ليغلق عند مستوى 12.001.63 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات في جلسة اليوم 7.34 مليار ريال من خلال التداول على 422.1 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 542.6 ألف صفقة.

وبالمثل، أنهى مؤشر السوق الموازية“نمو حد أعلى” تعاملات اليوم على مكاسب نسبتها 1.86%؛ ليضيف 474.42 نقطة لرصيده، مسجلًا مستوى 25.919.34 نقطة.

وفي الكويت، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم مرتفعة؛ بدعم صعود 10 قطاعات، وارتفع مؤشر السوق الأول والعام بـ0.73% و0.86% على التوالي، وارتفع“الرئيسي” و”الرئيسي 50′′ بنفس النسبة البالغة 1.46% عن مستوى جلسة الاثنين الماضي.

وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 83.7 مليون دينار، وزعت على 482.77 مليون سهم بتنفيذ 22.38 ألف صفقة.

وفي قطر، كما أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم؛ مرتفعًا بواقع 164.66 نقطة أي بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 10642.47 نقطة.

وارتفعت في الجلسة أسهم 41 شركة، بينما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارًا و397 مليونًا و686 ألفًا و209.270 ريال مقابل 617 مليارًا و141 مليونًا و739 ألفًا و57.020 ريال، في الجلسة السابقة.

وفي البحرين، تباين مؤشرا البحرين العام والإسلامي، حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.000.44 بارتفاع وقدره 5.54 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

فيما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 794.71 نقطة محافظًا على إقفاله السابق، وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 196 ألفًا و389 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 113 ألفًا و899 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 26 صفقة.

وفي الإمارات، تباينت أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم؛ ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط حالة تأهب قصوى في المنطقة ترقبا لأي أحداث بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 2.167 مليار درهم، بينما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 6 مليارات درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وابوظبي سيولة بحجم 1.435 مليار درهم، توزعت على 29.857 ألف صفقة..ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.32% إلى مستوى 4469 نقطة، وسط تعاملات بحجم 105.210 مليون سهم بقيمة 360.883 مليون درهم.

وفي عمان، أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط“مسقط 30” تعاملات اليوم؛ متراجعًا بنسبة 0.01% بإقفاله عند مستوى 4802.43 نقطة، خاسرًا 0.29 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس /الاثنين/.

وانخفض المؤشر العام اليوم بضغط من القطاع المالي المتراجع الوحيد اليوم بنسبة 0.26% بضغط سهم الأنوار للاستثمارات المتراجع بنسبة 3.85% ، وتراجع الشرقية للاستثمار بنسبة 1.37%.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات القطاعين الصناعة والخدمات، وصعد الأول بنسبة 1.25%، مع صدارة سهم“فولتامب للطاقة” للرابحين خلال الجلسة بنسبة 9.86%، وارتفع سهم الوطنية للمنظفات بنسبة 8.33%.

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