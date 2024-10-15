MODAD تنتهى من تجديد فرع البنك الأهلى فى الشروق - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة MODAD للهندسة والإنشاءات والتطوير العقارى، عن الانتهاء من مشروع إنشاء وتجديد أحدث مبنى إدارى يشمل فرع البنك الأهلى المصرى.
وشملت الأعمال الإعداد والتجديد الكامل لمبنى البنك فى كمباوند وصال غرب الشروق، والذى تصل مساحته الإجمالية إلى أكثر من 25 ألف متر مربع.
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وحرصت شركة MODAD، خلال تنفيذ مشروع المبنى الإدارى والذى يشمل فرع البنك الأهلى المصرى، على تلبية احتياجات البنك المتطورة والهادفة إلى تقديم حلول مبتكرة تلبى تطلعات العملاء.
وقد تم تطبيق أحدث التقنيات الهندسية المتطورة فى جميع مراحل المشروع، بدءًا من التصميم الذى ركز على تحقيق أقصى درجات الكفاءة والجودة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة، وصولًا إلى التنفيذ الذى شمل إنشاء مبنى متعدد الطوابق يتكون من طابقين سفليين، وطابق أرضى، وطابق ميزانين، بالإضافة إلى طابقين نموذجيين.
وأعرب المهندس محمد الحداد، الرئيس التنفيذى لـ”MODAD”، عن سعادته بتعزيز الشراكة طويلة الأمد مع البنك الأهلى المصرى، التى تمتد لأكثر من 8 سنوات، وذلك من خلال استكمال مشروع المبنى الإدارى الذى يضم فرعًا للبنك بمدينة الشروق.
وأضاف هشام الحداد، نائب الرئيس التنفيذى لشركة MODAD للهندسة والإنشاءات:“لقد أولينا عناية خاصة لكل التفاصيل التقنية والإنشائية لضمان تسليم المشروع فى الوقت المحدد وبأعلى مستويات الكفاءة”.
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