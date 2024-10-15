MODAD تنتهى من تجديد فرع البنك الأهلى فى الشروق - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة MODAD للهندسة والإنشاءات والتطوير العقارى، عن الانتهاء من مشروع إنشاء وتجديد أحدث مبنى إدارى يشمل فرع البنك الأهلى المصرى.

وشملت الأعمال الإعداد والتجديد الكامل لمبنى البنك فى كمباوند وصال غرب الشروق، والذى تصل مساحته الإجمالية إلى أكثر من 25 ألف متر مربع.

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وحرصت شركة MODAD، خلال تنفيذ مشروع المبنى الإدارى والذى يشمل فرع البنك الأهلى المصرى، على تلبية احتياجات البنك المتطورة والهادفة إلى تقديم حلول مبتكرة تلبى تطلعات العملاء.

وقد تم تطبيق أحدث التقنيات الهندسية المتطورة فى جميع مراحل المشروع، بدءًا من التصميم الذى ركز على تحقيق أقصى درجات الكفاءة والجودة، مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة، وصولًا إلى التنفيذ الذى شمل إنشاء مبنى متعدد الطوابق يتكون من طابقين سفليين، وطابق أرضى، وطابق ميزانين، بالإضافة إلى طابقين نموذجيين.

وأعرب المهندس محمد الحداد، الرئيس التنفيذى لـ”MODAD”، عن سعادته بتعزيز الشراكة طويلة الأمد مع البنك الأهلى المصرى، التى تمتد لأكثر من 8 سنوات، وذلك من خلال استكمال مشروع المبنى الإدارى الذى يضم فرعًا للبنك بمدينة الشروق.

وأضاف هشام الحداد، نائب الرئيس التنفيذى لشركة MODAD للهندسة والإنشاءات:“لقد أولينا عناية خاصة لكل التفاصيل التقنية والإنشائية لضمان تسليم المشروع فى الوقت المحدد وبأعلى مستويات الكفاءة”.