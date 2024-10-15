التأمين الأفريقية توصى بتطوير تشريعات التأمين لمواجهة التحديات الجيوساسية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أوصت منظمة التأمين الأفريقية في ختام فعاليات مؤتمرتها الثامن والعشرين بتطوير تشريعات التأمين في البلدان الأفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة التأمين نتيجة مخاطر الصراعات والحروب السياسية بالقارة.

وأكد المشاركون في فعاليات الملتقى على ضرورة تحقيق التعاون بين أسواق التأمين في البلدان الأفريقية للوصول إلى مزيد من فرص النمو لشركات التأمين وإعادة التأمين.

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ودعا الملتقى إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتوسيع قاعدة العملاء بمنتجات التأمين، حيث لاتزال صناعة التأمين في القارة تعاني من ضعف الوعي التأميني لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وفقًا للمشاركين.

في السياق ذاته، أكد المشاركون على أهمية تعزيز ودعم البنية التحتية لشركات التأمين لتتوافق مع المعايير الدولية، ورقمنة العمليات التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما عزز المشاركون أهمية وضع حد أدنى للتشريعات الرقابية بين دول القارة الأفريقية لتسهيل التعاون بين شركات التأمين، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وحماية المستهلك ودعم العملاء.

كما أكد الملتقى على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين شركات التأمين الأعضاء في المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتصميم المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.

وتناولت النسخة الثامنة والعشرين من الملتقى، بحضور 600 مشترك، عددًا من المناقشات تحت شعار“التناغم”: توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام”، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، ورؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين للدول الأعضاء بالمنظمة.

يُذكر أن منظمة التأمين الأفريقية تأسست عام 1972، وتضم 405 أعضاء، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين الأفريقية، والاتحادات الوطنية والإقليمية للتأمين، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات التأمين متناهي الصغر والشامل، وتمتد في 59 دولة أفريقية ودول أخرى خارج القارة.