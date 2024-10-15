Tuesday, 15 October 2024 11:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التأمين الأفريقية توصى بتطوير تشريعات التأمين لمواجهة التحديات الجيوساسية - جريدة البورصة

10/15/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أوصت منظمة التأمين الأفريقية في ختام فعاليات مؤتمرتها الثامن والعشرين بتطوير تشريعات التأمين في البلدان الأفريقية لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة التأمين نتيجة مخاطر الصراعات والحروب السياسية بالقارة.

وأكد المشاركون في فعاليات الملتقى على ضرورة تحقيق التعاون بين أسواق التأمين في البلدان الأفريقية للوصول إلى مزيد من فرص النمو لشركات التأمين وإعادة التأمين.

موضوعات متعلقة وزير الرى يبحث مع نظيره الكينى تعزيز التعاون فى مجال المياه وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذى لأعمال مشروع“مصرف كيتشنر” تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى

ودعا الملتقى إلى الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتوسيع قاعدة العملاء بمنتجات التأمين، حيث لاتزال صناعة التأمين في القارة تعاني من ضعف الوعي التأميني لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وفقًا للمشاركين.

في السياق ذاته، أكد المشاركون على أهمية تعزيز ودعم البنية التحتية لشركات التأمين لتتوافق مع المعايير الدولية، ورقمنة العمليات التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

كما عزز المشاركون أهمية وضع حد أدنى للتشريعات الرقابية بين دول القارة الأفريقية لتسهيل التعاون بين شركات التأمين، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وحماية المستهلك ودعم العملاء.

كما أكد الملتقى على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين شركات التأمين الأعضاء في المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتصميم المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.

وتناولت النسخة الثامنة والعشرين من الملتقى، بحضور 600 مشترك، عددًا من المناقشات تحت شعار“التناغم”: توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام”، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، ورؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين للدول الأعضاء بالمنظمة.

يُذكر أن منظمة التأمين الأفريقية تأسست عام 1972، وتضم 405 أعضاء، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين الأفريقية، والاتحادات الوطنية والإقليمية للتأمين، والهيئات التنظيمية، ومؤسسات التأمين متناهي الصغر والشامل، وتمتد في 59 دولة أفريقية ودول أخرى خارج القارة.

MENAFN15102024000202011048ID1108781690

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث