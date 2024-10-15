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سهم إنفيديا ينخفض نحو 5% وسط مخاوف من قيود أمريكية على صادرات الرقائق - جريدة البورصة

10/15/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع أسعار النفط تعاون بين إيطاليا والسعودية فى مجال تحول الطاقة

انخفض سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجل مستوى قياسيًا عند إغلاق جلسة أمس، وقاد معه أسهم بعض شركات أشباه الموصلات الأمريكية للانخفاض، على خلفية تقارير ألمحت إلى فرض واشنطن قيود تصديرية على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتراجع سهم“إنفيديا” بنسبة 4.75% إلى 131.53 دولار في تمام الساعة 05:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما هبط سهم“إيه إم دي” بنسبة 4.35% إلى 158.10 دولار.

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، نقلت وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الأمر قولها، إن مسؤولين في الحكومة الأمريكية ناقشوا وضع سقف لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الولايات المتحدة إلى دول معينة.

ويُعتقد أن القرار قد يؤثر على أعمال“إنفيديا” و”إيه إم دي” بشكل أساسي، ويعد توسيعًا للقيود التي استهدفت في البداية الصين وطموحها للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال التقرير إن إدارة الرئيس“جو بايدن” قيدت بالفعل صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بسبب مخاوف من إمكانية تحويلها إلى الصين.

المصدر:

MENAFN15102024000202011048ID1108781689

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