سهم إنفيديا ينخفض نحو 5% وسط مخاوف من قيود أمريكية على صادرات الرقائق - جريدة البورصة

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انخفض سهم“إنفيديا” خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجل مستوى قياسيًا عند إغلاق جلسة أمس، وقاد معه أسهم بعض شركات أشباه الموصلات الأمريكية للانخفاض، على خلفية تقارير ألمحت إلى فرض واشنطن قيود تصديرية على رقائق الذكاء الاصطناعي.
وتراجع سهم“إنفيديا” بنسبة 4.75% إلى 131.53 دولار في تمام الساعة 05:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما هبط سهم“إيه إم دي” بنسبة 4.35% إلى 158.10 دولار.
وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، نقلت وكالة“بلومبرج” عن مصادر مطلعة على الأمر قولها، إن مسؤولين في الحكومة الأمريكية ناقشوا وضع سقف لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الولايات المتحدة إلى دول معينة.
ويُعتقد أن القرار قد يؤثر على أعمال“إنفيديا” و”إيه إم دي” بشكل أساسي، ويعد توسيعًا للقيود التي استهدفت في البداية الصين وطموحها للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال التقرير إن إدارة الرئيس“جو بايدن” قيدت بالفعل صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بسبب مخاوف من إمكانية تحويلها إلى الصين.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108781689
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