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مجلس الأعمال السعودى المصرى: السوق المصرية أرض خصبة للاستثمار - جريدة البورصة

10/15/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى عبد الله الخريف، أن السوق المصرية أرض خصبة للاستثمار ووجهة جذابة للمملكة فى كافة القطاعات.

وأضاف أن مصر تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 124 مليار ريال سعودى“33 مليار دولار” خلال عامى 2022 و2023.

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وقال الخريف، فى مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء، إن المجلس يعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين من الجانبين، مثنيا على أداء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمتابعته الشخصية ومحاولته تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مرجحا تضاعف حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على العلاقات والحراك القوى بين البلدين.

وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودى يعد أكبر المستثمرين فى مصر، وفى المقابل يشكل المستثمر المصرى فى المملكة جزءا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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