مجلس الأعمال السعودى المصرى: السوق المصرية أرض خصبة للاستثمار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى عبد الله الخريف، أن السوق المصرية أرض خصبة للاستثمار ووجهة جذابة للمملكة فى كافة القطاعات.
وأضاف أن مصر تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للسعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 124 مليار ريال سعودى“33 مليار دولار” خلال عامى 2022 و2023.
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وقال الخريف، فى مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء، إن المجلس يعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين من الجانبين، مثنيا على أداء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمتابعته الشخصية ومحاولته تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مرجحا تضاعف حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على العلاقات والحراك القوى بين البلدين.
وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودى يعد أكبر المستثمرين فى مصر، وفى المقابل يشكل المستثمر المصرى فى المملكة جزءا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
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