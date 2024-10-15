وزير الرى يؤكد أهمية دعم منظومة البحث العلمى فى مجال المياه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية البحث العلمي والشراكة والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والمؤسسات البحثية المصرية المختلفة لدعم منظومة البحث العلمي في مجال المياه، مع تقديم حلول بناءة للتعامل مع تحديات المياه، شريطة أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض.

جاء ذلك في كلمة وزير الري – خلال مشاركته في جلسة“رصد التأثير البيئي والأراضي للسدود على نهر النيل”، والتي نظمها المركز القومي لبحوث المياه وعدد من المراكز البحثية المصرية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان“المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة” – وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة البناء على الرؤية الشاملة لتحديات ومعوقات قطاع المياه في مصر لتحديد متطلبات البحث العلمي في مجال المياه بشكل واقعي قابل للتطبيق، خاصة مع وجود العديد من المستجدات الواجب إدراجها في خطط البحث العلمي مثل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، ورصد نوعية المياه، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأول الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.

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