%29.4 ارتفاعًا فى الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 8 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.4%.
وذكر الجهاز أن حجم الواردات المصرية من السعودية بلغت 4.3 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 34.3%.
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وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%.
وأكد أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 هى النحاس ومصنوعاته بقيمة 410 ملايين دولار، وخضر وفواكه 270 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 202 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 175 مليون دولار، وحديد ومصنوعاته بقيمة 147 مليون دولار.
ولفت إلى أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 هى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.8 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 854 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 178 مليون دولار، وألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 132 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 66 مليون دولار.
وأكد الجهاز أن قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر سجلت 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023-2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022-2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 107.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023- 2024 مقابل 123.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022-2023.
وذكر أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية بلغت 8.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022-2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022، لافتا إلى أن قيمة تحويلات السعوديين العاملين فى مصر بلغت 26.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021-2022.
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