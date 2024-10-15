%29.4 ارتفاعًا فى الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 8 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 29.4%.

وذكر الجهاز أن حجم الواردات المصرية من السعودية بلغت 4.3 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 34.3%.

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وأشار إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%.

وأكد أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 هى النحاس ومصنوعاته بقيمة 410 ملايين دولار، وخضر وفواكه 270 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 202 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 175 مليون دولار، وحديد ومصنوعاته بقيمة 147 مليون دولار.

ولفت إلى أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 هى وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.8 مليار دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 854 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 178 مليون دولار، وألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 132 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 66 مليون دولار.

وأكد الجهاز أن قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر سجلت 408.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023-2024 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022-2023، بينما بلغت الاستثمارات المصرية فى السعودية 107.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2023- 2024 مقابل 123.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022-2023.

وذكر أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية بلغت 8.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022-2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022، لافتا إلى أن قيمة تحويلات السعوديين العاملين فى مصر بلغت 26.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالى 2021-2022.