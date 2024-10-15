تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتفقت مصر والسعودية على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية.
ووفقًا لبيان لرئاسة الجمهورية، شهد الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
موضوعات متعلقة
“أرلا فودز” تقدم عرض شراء غير ملزم على“دومتى” بسعر 31.48 جنيه للسهم وزير
الرى يبحث مع نظيره الكينى تعزيز التعاون فى مجال المياه وزيرة
التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذى لأعمال مشروع“مصرف كيتشنر”
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمطار القاهرة الدولى، الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.
وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفدى البلدين.
وأشار الرئيس السيسى، إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.
وتم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما فى مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجارى بين البلدين، والتكامل الاقتصادى فى مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
MENAFN15102024000202011048ID1108781685
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.