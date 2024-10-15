تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت مصر والسعودية على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية.

ووفقًا لبيان لرئاسة الجمهورية، شهد الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.



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واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بمطار القاهرة الدولى، الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء.

وأجرى الزعيمان لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفدى البلدين.

وأشار الرئيس السيسى، إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.

وتم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما فى مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجارى بين البلدين، والتكامل الاقتصادى فى مجالات الطاقة والنقل والسياحة.