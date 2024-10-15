بايدن يحذر من الحرب إذا حاولت إيران اغتيال ترامب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وجه الرئيس الأمريكي“جو بايدن” مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، بتحذير إيران من أن أي محاولة لاغتيال الرئيس السابق“دونالد ترامب” ستُعتبر بمثابة عمل حربي.

وبحسب تقرير لشبكة“فوكس نيوز” الإثنين، جاء هذا“التحذير الصارخ” بعد إطلاع مسؤولي الحملة الانتخابية لـ“ترامب” على تقارير تشير إلى وجود نوايا إيرانية لاغتيال المرشح الجمهوري، والذي طلب بدوره طائرات ومركبات عسكرية وإجراءات أمنية خاصة لحمايته.

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من جانبها، نقلت“رويترز” عن مسؤول أمريكي الثلاثاء، قوله إن واشنطن حذرت الحكومة الإيرانية بالفعل، ودعتها إلى التوقف عن كل المؤامرات ضد“ترامب”، مؤكدة أن أي محاولة لقتله ستُعد عملاً من أعمال الحرب.

وقال المسؤول إنه بتوجيه من“بايدن”، أرسل كبار المسؤولين الأمريكيين رسائل إلى أعلى مستويات الحكومة الإيرانية تحذرهم من كل المؤامرات ضد“ترامب” والمسؤولين الأمريكيين السابقين.

ويأتي ذلك بعدما قال البيت الأبيض الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ضد“ترامب” منذ سنوات، وحذر من“عواقب وخيمة” إذا هاجمت طهران أي مواطن أمريكي، لكنه رفض آنذاك تأكيد ما إذا كان“بايدن” يعتبر قتل الرئيس السابق“عملًا حربيًا”.

فيما ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي“شون سافيت”:“نعتبر هذه مسألة تتعلق بالأمن الوطني وذات أولوية قصوى، وندين إيران بشدة لهذه التهديدات الوقحة”.

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