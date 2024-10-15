بايدن يحذر من الحرب إذا حاولت إيران اغتيال ترامب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وجه الرئيس الأمريكي“جو بايدن” مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، بتحذير إيران من أن أي محاولة لاغتيال الرئيس السابق“دونالد ترامب” ستُعتبر بمثابة عمل حربي.
وبحسب تقرير لشبكة“فوكس نيوز” الإثنين، جاء هذا“التحذير الصارخ” بعد إطلاع مسؤولي الحملة الانتخابية لـ“ترامب” على تقارير تشير إلى وجود نوايا إيرانية لاغتيال المرشح الجمهوري، والذي طلب بدوره طائرات ومركبات عسكرية وإجراءات أمنية خاصة لحمايته.
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من جانبها، نقلت“رويترز” عن مسؤول أمريكي الثلاثاء، قوله إن واشنطن حذرت الحكومة الإيرانية بالفعل، ودعتها إلى التوقف عن كل المؤامرات ضد“ترامب”، مؤكدة أن أي محاولة لقتله ستُعد عملاً من أعمال الحرب.
وقال المسؤول إنه بتوجيه من“بايدن”، أرسل كبار المسؤولين الأمريكيين رسائل إلى أعلى مستويات الحكومة الإيرانية تحذرهم من كل المؤامرات ضد“ترامب” والمسؤولين الأمريكيين السابقين.
ويأتي ذلك بعدما قال البيت الأبيض الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب التهديدات الإيرانية ضد“ترامب” منذ سنوات، وحذر من“عواقب وخيمة” إذا هاجمت طهران أي مواطن أمريكي، لكنه رفض آنذاك تأكيد ما إذا كان“بايدن” يعتبر قتل الرئيس السابق“عملًا حربيًا”.
فيما ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي“شون سافيت”:“نعتبر هذه مسألة تتعلق بالأمن الوطني وذات أولوية قصوى، وندين إيران بشدة لهذه التهديدات الوقحة”.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108781684
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