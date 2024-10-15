وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذى لأعمال مشروع مصرف كيتشنر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الاهتمام بتطوير إدارة منظومة المخلفات وحوكمتها وإدارتها بصورة مستدامة ووضع آليات للتطوير بالتعاون مع البنك الأوروبي والاستشاري الخاص بالمشروع؛ ليكون هناك نموذج يمكن تعميمه على باقي المحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة مارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وسو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي، وهيثم عيسى المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة.

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وأشادت الدكتورة منال عوض بمستوى التعاون الثنائي فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) الممولة من البنك الأوروبي في المحافظات الثلاث (الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ)، معربة عن تطلعها لزيادة مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مشروع تطهير المصرف وكافة المشروعات الجارية في المحافظات الثلاث، في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة في نطاق المشروع، والذي يتم تنفيذه بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، ويخص مكون المخلفات الصلبة، وذلك حيث ستخصص الوزارة 79 مليون يورو لإدارة منظومة متكاملة في كامل نطاق المصرف، بما يخدم 182 قرية واقعة عليه، بالإضافة لمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

ونوهت الوزيرة بأهمية هذا المشروع الذي سيحقق استفادة كبيرة للمحافظات الثلاث، ومساهمته في تحسين البنية التحتية بمنظومة إدارة المخلفات، وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، لافتة إلى أنها منذ توليها المسئولية أولت أهمية كبيرة لدفع معدلات العمل في هذا المشروع بالتنسيق والتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والبيئة، ومحافظات كفر الشيخ والدقهلية والغربية.

وأضافت: أنه تم التعاقد على حوالي 80% من المشروعات المستهدفة، ومنها إنشاء 4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ومشروع إنشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية، حيث تم ترسية مشروع إغلاق وإعادة تأهيل المقلب العمومي بقلابشو بالدقهلية، ومشروع تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بالمحافظات الثلاث، فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات؛ لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.

كما أكدت أن هذا المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها وزارة التنمية المحلية ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.

وبدوره، أشاد وفد البنك الأوروبي بالتقدم الذي شهدته معدلات تنفيذ المشروع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، معربًا عن ترحيبه باستمرار المتابعة والتعاون مع وزارة التنمية المحلية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة، وفقًا للخطة الحالية، وتقديم كل الدعم اللازم في هذا الشأن.. وأكد الاهتمام الذي يوليه البنك لدعم مشروعات المخلفات الصلبة والتعاون مع القطاع الخاص بهذا المجال.

وأشارت إلى التوجه الحالي للحكومة بإشراك القطاع الخاص في إدارة العديد من تلك المشروعات (المدافن الصحية الآمنة، ومصانع تدوير المخلفات)، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، وطرحها أمام شركات القطاع الخاص في شراكة كاملة بين الجانبين لحسن إدارتها وتشغيلها وتحقيق أقصى استفادة منها.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارة والبنك الأوروبي، والتي يمكن التعاون فيها خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطة المستقبلية بين الجانبين، ومن بينها مجالات عمل اللامركزية في ظل توجه الحكومة في هذا الشأن ضمن برنامج عملها الحالي، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الأوروبي لتقديم الدعم لملف التكتلات الاقتصادية بالمحافظات في ظل التجربة الناجحة التي نفذتها الوزارة فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولي في محافظات الصعيد.

كما تم استعراض إمكانية التعاون فيما يخص ملف أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك الأوروبي بالنقل الحضري، وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة، وتنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط.. وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التنمية المحلية اهتمام الوزارة بهذا الملف، ووجود مشروع يجري تنفيذه لتحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء للحفاظ على البيئة.

وبدوره، أكد وفد البنك الأوروبي اهتمامه بملف اللامركزية الاقتصادية وتقديم الخبرات والدعم الفني اللازم في هذا الملف، وإمكانية دراسة التعاون مع الوزارة فيما يخص بعض مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات لدعم جهود الحكومة في هذا الملف الحيوي.

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