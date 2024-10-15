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الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع أسعار النفط - جريدة البورصة

10/15/2024 2:32:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على انخفاض تعاون بين إيطاليا والسعودية فى مجال تحول الطاقة بايدن يحذر من الحرب إذا حاولت إيران اغتيال ترامب

انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات والتراجع الحاد في أسعار النفط، وبضغط من تراجع أسهم أشباه الموصلات.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.80% إلى 520.57 نقطة، مع تراجع قطاع النفط والغاز بأكثر من 3% عقب الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.50% إلى 8249 نقطة، وانخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.10% إلى 19486 نقطة، فيما هبط مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 1.05% إلى 7522 نقطة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس، من 4.1% في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير.

على جانب آخر، قال معهد“زد إي دبليو” إن مؤشره للثقة الاقتصادية في ألمانيا ارتفع إلى 13.1 نقطة في أكتوبر، من 3.6 نقطة في سبتمبر، متجاوزًا توقعات الخبراء البالغة 10 نقاط فقط.

وانخفض سهم“إيه إس إم إل” الهولندية لتصنيع أشباه الموصلات، بنسبة 15.65% إلى 668.10 يورو عند الإغلاق، بعدما كشفت الشركة عن طلبيات أضعف بكثير من توقعات السوق.

المصدر:

MENAFN15102024000202011048ID1108781682

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