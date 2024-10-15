الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع أسعار النفط - جريدة البورصة

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انخفضت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال الشركات والتراجع الحاد في أسعار النفط، وبضغط من تراجع أسهم أشباه الموصلات.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.80% إلى 520.57 نقطة، مع تراجع قطاع النفط والغاز بأكثر من 3% عقب الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وتراجع مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.50% إلى 8249 نقطة، وانخفض مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.10% إلى 19486 نقطة، فيما هبط مؤشر“كاك” الفرنسي بنسبة 1.05% إلى 7522 نقطة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس، من 4.1% في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير.
على جانب آخر، قال معهد“زد إي دبليو” إن مؤشره للثقة الاقتصادية في ألمانيا ارتفع إلى 13.1 نقطة في أكتوبر، من 3.6 نقطة في سبتمبر، متجاوزًا توقعات الخبراء البالغة 10 نقاط فقط.
وانخفض سهم“إيه إس إم إل” الهولندية لتصنيع أشباه الموصلات، بنسبة 15.65% إلى 668.10 يورو عند الإغلاق، بعدما كشفت الشركة عن طلبيات أضعف بكثير من توقعات السوق.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108781682
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