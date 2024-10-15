وزير الرى يبحث مع نظيره الكينى تعزيز التعاون فى مجال المياه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع وزير المياه والصرف الصحي والري بكينيا إيريك موريسى موجا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه.

جاء ذلك خلال لقاء، اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الإفريقي التاسع، والذي يعقد تحت عنوان“المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة”، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي.

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وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز أواصر التعاون مع كينيا في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على خطة للتعاون بين البلدين من خلال مذكرة تفاهم تشتمل على العديد من الموضوعات الخاصة بالمياه.

كما أكد وزير الري أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين.. مشيرا إلى استعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الكيني في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المقدمة للمعنيين بقطاع المياه.

من جهته، أكد الوزير الكيني على تميز علاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا، والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم.

جدير بالذكر أن تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود لعام 1993، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لحفر 180 بئرا جوفيا،

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016 لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الاستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها: حفر آبار جوفية، إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية، وتطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد واعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأول الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.

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