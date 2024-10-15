أرلا فودز تقدم عرض شراء غير ملزم على دومتى بسعر 31.48 جنيه للسهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قدمت شركة أرلا فودز عرضًا غير ملزم لشراء 100% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، بسعر 31.48 جنيه للسهم، بما يعادل قيمة 8.9 مليار جنيه بما يوازي 183 مليون دولار.
وأضافت الشركة في بيان لها، أن عائلة الدماطي ستستمر المساهمة في الشركة إلى جانب أرلا، وسيستمر محمد الدماطي في منصب الرئيس التنفيذي. وتعتزم أرلا شطب الشركة من البورصة المصرية.
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يخضع العرض غير الملزم للفحص من قبل الجهات التنظيمية قبل المضي قدما في التنفيذ.
وأضافت الشركة،“إن سوق الألبان في مصر كبير، وتعتبر دومتي لاعباً رائداً في تلك السوق والشركة متوافقة تماماً مع استراتيجية” أرلا”في مصر.
وأكدت أنها تعمل على التفاصيل النهائية قبل المضي قدما في تنفيذ العرض.
وقال كيم فيلادسن، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أرلا فودز، إن التوسع في مصر خطوة طبيعية في رحلة الشركة لخدمة جميع مستهلكينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أفضل، وتعزيز التزامنا بالإنتاج الإقليمي وضمان استمرارنا في تقديم منتجات ألبان عالية الجودة مصممة لتناسب التفضيلات الإقليمية”.
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