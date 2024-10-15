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أرلا فودز تقدم عرض شراء غير ملزم على دومتى بسعر 31.48 جنيه للسهم - جريدة البورصة

10/15/2024 2:32:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قدمت شركة أرلا فودز عرضًا غير ملزم لشراء 100% من أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية“دومتي”، بسعر 31.48 جنيه للسهم، بما يعادل قيمة 8.9 مليار جنيه بما يوازي 183 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن عائلة الدماطي ستستمر المساهمة في الشركة إلى جانب أرلا، وسيستمر محمد الدماطي في منصب الرئيس التنفيذي. وتعتزم أرلا شطب الشركة من البورصة المصرية.

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يخضع العرض غير الملزم للفحص من قبل الجهات التنظيمية قبل المضي قدما في التنفيذ.

وأضافت الشركة،“إن سوق الألبان في مصر كبير، وتعتبر دومتي لاعباً رائداً في تلك السوق والشركة متوافقة تماماً مع استراتيجية” أرلا”في مصر.

وأكدت أنها تعمل على التفاصيل النهائية قبل المضي قدما في تنفيذ العرض.

وقال كيم فيلادسن، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أرلا فودز، إن التوسع في مصر خطوة طبيعية في رحلة الشركة لخدمة جميع مستهلكينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أفضل، وتعزيز التزامنا بالإنتاج الإقليمي وضمان استمرارنا في تقديم منتجات ألبان عالية الجودة مصممة لتناسب التفضيلات الإقليمية”.

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