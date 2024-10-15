وزير البترول: حريصون على التواصل مع البرلمان وتلبية احتياجات المواطنين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلس النواب تعكس حرص الوزارة على فتح قنوات التنسيق والتواصل مع ونوابه باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جهود الوزارة لزيادة الإنتاج والعمل على تجاوز التحديات التي تتطلب العمل كفريق واحد وتضافر الجهود من الجميع، وكذلك المساهمة في تطوير الخدمات الحيوية التي يؤديها قطاع البترول للمواطنين، مؤكدًا الدور المهم الذي يؤديه البرلمان ونوابه في المجالين التشريعي والرقابي، والتعبير عن نبض المناطق التي يمثلونها.

جاء ذلك خلال لقاء دوري عقده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث ضم اللقاء 13 نائبًا يمثلون محافظات قنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والشرقية والمنوفية والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ورحب بدوي في بداية اللقاء بالنواب وهنأهم على بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان، حيث أعرب النواب عن شكرهم وتقديرهم لحرص الوزير ومبادرته بلقاء النواب بصورة دورية تعكس اهتمامه، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء.

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وأكد بدوي أن اللقاءات الدورية بالنواب تعكس حرص الوزارة على فتح قنوات التنسيق والتواصل مع البرلمان ونوابه باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جهود الوزارة لزيادة الإنتاج والعمل على تجاوز التحديات التي تتطلب العمل كفريق واحد وتضافر الجهود من الجميع، وكذلك المساهمة في تطوير الخدمات الحيوية التي يؤديها قطاع البترول للمواطنين، مؤكدًا الدور المهم الذي يؤديه البرلمان ونوابه في المجالين التشريعي والرقابي، والتعبير عن نبض المناطق التي يمثلونها.

وشدد الوزير على حرص قطاع البترول على مواصلة تطوير الخدمات المقدمة من قطاع البترول لتلبية متطلبات الحياة اليومية للمواطنين بالمدن والقرى وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كخدمة حضارية نظيفة وآمنة يستفيد منها المواطنون وتساهم في التيسير عليهم، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكل ما يتعلق بتوفير الوقود وتوزيعه.

وحرص الوزير خلال اللقاء على الاستماع إلى كل النواب الحاضرين وتلقي كافة مقترحات وطلبات النواب التي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات الخدمية المؤداة لهم من قطاع البترول وفي مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

ووجه الوزير بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين في مجال توصيل الغاز الطبيعي من خلال الإسراع بفحص الطلبات المقدمة من النواب بواسطة الجهات المختصة داخل قطاع البترول، والعمل على تذليل أي تحديات لسرعة إتمام أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقرى والمناطق المستهدفة، مؤكدًا أننا نعمل حاليًا بكافة السبل الممكنة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية للتيسير على المواطنين في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

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