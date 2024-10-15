وزير البترول: حريصون على التواصل مع البرلمان وتلبية احتياجات المواطنين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد وزير
البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلس النواب تعكس حرص الوزارة على فتح قنوات التنسيق والتواصل مع البرلمان
ونوابه باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جهود الوزارة لزيادة الإنتاج والعمل على تجاوز التحديات التي تتطلب العمل كفريق واحد وتضافر الجهود من الجميع، وكذلك المساهمة في تطوير الخدمات الحيوية التي يؤديها قطاع البترول للمواطنين، مؤكدًا الدور المهم الذي يؤديه البرلمان ونوابه في المجالين التشريعي والرقابي، والتعبير عن نبض المناطق التي يمثلونها.
جاء ذلك خلال لقاء دوري عقده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مع أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث ضم اللقاء 13 نائبًا يمثلون محافظات قنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والشرقية والمنوفية والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية وكفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
ورحب بدوي في بداية اللقاء بالنواب وهنأهم على بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان، حيث أعرب النواب عن شكرهم وتقديرهم لحرص الوزير ومبادرته بلقاء النواب بصورة دورية تعكس اهتمامه، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء.
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وأكد بدوي أن اللقاءات الدورية بالنواب تعكس حرص الوزارة على فتح قنوات التنسيق والتواصل مع البرلمان ونوابه باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جهود الوزارة لزيادة الإنتاج والعمل على تجاوز التحديات التي تتطلب العمل كفريق واحد وتضافر الجهود من الجميع، وكذلك المساهمة في تطوير الخدمات الحيوية التي يؤديها قطاع البترول للمواطنين، مؤكدًا الدور المهم الذي يؤديه البرلمان ونوابه في المجالين التشريعي والرقابي، والتعبير عن نبض المناطق التي يمثلونها.
وشدد الوزير على حرص قطاع البترول على مواصلة تطوير الخدمات المقدمة من قطاع البترول لتلبية متطلبات الحياة اليومية للمواطنين بالمدن والقرى وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كخدمة حضارية نظيفة وآمنة يستفيد منها المواطنون وتساهم في التيسير عليهم، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكل ما يتعلق بتوفير الوقود وتوزيعه.
وحرص الوزير خلال اللقاء على الاستماع إلى كل النواب الحاضرين وتلقي كافة مقترحات وطلبات النواب التي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات الخدمية المؤداة لهم من قطاع البترول وفي مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ووجه الوزير بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين في مجال توصيل الغاز الطبيعي من خلال الإسراع بفحص الطلبات المقدمة من النواب بواسطة الجهات المختصة داخل قطاع البترول، والعمل على تذليل أي تحديات لسرعة إتمام أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقرى والمناطق المستهدفة، مؤكدًا أننا نعمل حاليًا بكافة السبل الممكنة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية للتيسير على المواطنين في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
المصدر:
MENAFN15102024000202011048ID1108781679
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