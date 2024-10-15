200 مليون دولار تكلفة استيراد مصر للأرز البسمتي سنويًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز السوبر بوزارة الزراعة، إن مصر حققت أعلى إنتاجية في وحدة مساحة زراعة الأرز على مستوى العالم.

وأضاف موافي، في تصريح للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء:“أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات جادة في زراعة الأرز البسمتي منذ عام 2001، وذلك بالتعاون مع مركز الأبحاث الهندي“أي أر أي” والمعهد الدولي لبحوث الأرز لبناء القدرات في مجال زراعة سلالات أرز أكثر تكيفا نظرا لزيادة حجم تكلفة الاستيراد من الخارج التي تجاوزت 200 مليون دولار سنويا”.

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وشدد على أن الأرز البسمتي المصري حاليا تفوق على الأصناف الهندية والباكستانية في الإنتاجية، حيث وصلت إنتاجية هذه الدول 2.5 طن للفدان، في حين وصلت إنتاجية الأزر المصري لـ 4 أطنان للفدان والهجين لأكثر من 5.5 للفدان الواحد.

وأضاف أن مصر نجحت في تحقيق أكبر إنجاز بتسجيل أصناف جديدة من الأرز الأعلى في الجودة على مستوى العالم بإنتاجية أكبر واستهلاك مياه أقل، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض من محصول الأرز الأبيض.

وأوضح أن مصر تنتج 6.5 مليون طن أرز شعير و أكثر من 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، مما يفوق حجم الاستهلاك الذي يقدر بـ3.3 مليون طن، مشددا على أن هناك حاجة إلى 100 ألف فدان لزراعة المزيد من الأرز البسمتي داخل مصر.