200 مليون دولار تكلفة استيراد مصر للأرز البسمتي سنويًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز السوبر بوزارة الزراعة، إن مصر حققت أعلى إنتاجية في وحدة مساحة زراعة الأرز على مستوى العالم.
وأضاف موافي، في تصريح للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء:“أن الوزارة بدأت في اتخاذ خطوات جادة في زراعة الأرز البسمتي منذ عام 2001، وذلك بالتعاون مع مركز الأبحاث الهندي“أي أر أي” والمعهد الدولي لبحوث الأرز لبناء القدرات في مجال زراعة سلالات أرز أكثر تكيفا نظرا لزيادة حجم تكلفة الاستيراد من الخارج التي تجاوزت 200 مليون دولار سنويا”.
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وشدد على أن الأرز البسمتي المصري حاليا تفوق على الأصناف الهندية والباكستانية في الإنتاجية، حيث وصلت إنتاجية هذه الدول 2.5 طن للفدان، في حين وصلت إنتاجية الأزر المصري لـ 4 أطنان للفدان والهجين لأكثر من 5.5 للفدان الواحد.
وأضاف أن مصر نجحت في تحقيق أكبر إنجاز بتسجيل أصناف جديدة من الأرز الأعلى في الجودة على مستوى العالم بإنتاجية أكبر واستهلاك مياه أقل، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وفائض من محصول الأرز الأبيض.
وأوضح أن مصر تنتج 6.5 مليون طن أرز شعير و أكثر من 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، مما يفوق حجم الاستهلاك الذي يقدر بـ3.3 مليون طن، مشددا على أن هناك حاجة إلى 100 ألف فدان لزراعة المزيد من الأرز البسمتي داخل مصر.
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