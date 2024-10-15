عجز الميزان التجاري المصري يرتفع 18.3% خلال يوليو الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري، بقيمة 4.60 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابل 3.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.
جاء ذلك خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2024، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء.
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وأكد الجهاز، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبـة 10.7%، حيث بلغت 3.54 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع.
وأوضح أن من أهم تلك السلع التي ارتفعت قيمتها هي الملابس الجاهزة بنسبة 37.4%، منتجات بترولية بنسبـة 98.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 36.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.2%.
وأشار إلى انخفاض قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: البترول الخام بنسبة 62.6%، أسمدة بنسبة 61%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 34.2%، مصنوعات من لدائن بنسبة 0.1%.
وعن الواردات، لفت الجهاز إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبـة 14.9%، حيث بلغت 8.14 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابـل 7.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلـك إلى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 83.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 210.1%، مواد أولية من حديد أوصلب بنسبــة 49.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.9%.
ونوه الجهاز إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (قمح بنسبة 5.3%، سيارات ركوب بنسبة 26.8%، ذرة بنسبة 16.7%، فول الصويا بنسبة 12.4%).
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