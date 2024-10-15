عجز الميزان التجاري المصري يرتفع 18.3% خلال يوليو الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري، بقيمة 4.60 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابل 3.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 18.3%.

جاء ذلك خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2024، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء.

موضوعات“أرلا فودز” تقدم عرض شراء غير ملزم على“دومتى” بسعر 31.48 جنيه للسهم تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى %29.4 ارتفاعًا فى الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 8 أشهر

وأكد الجهاز، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبـة 10.7%، حيث بلغت 3.54 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابل 3.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع.

وأوضح أن من أهم تلك السلع التي ارتفعت قيمتها هي الملابس الجاهزة بنسبة 37.4%، منتجات بترولية بنسبـة 98.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 36.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.2%.

وأشار إلى انخفاض قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: البترول الخام بنسبة 62.6%، أسمدة بنسبة 61%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 34.2%، مصنوعات من لدائن بنسبة 0.1%.

وعن الواردات، لفت الجهاز إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبـة 14.9%، حيث بلغت 8.14 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابـل 7.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلـك إلى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلع وأهمها: منتجات البترول بنسبة 83.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 210.1%، مواد أولية من حديد أوصلب بنسبــة 49.4%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.9%.

ونوه الجهاز إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (قمح بنسبة 5.3%، سيارات ركوب بنسبة 26.8%، ذرة بنسبة 16.7%، فول الصويا بنسبة 12.4%).