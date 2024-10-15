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قطر الوطنى يُسدد 48.4 مليون دولار لبنوك خارجية فى الربع الثالث

10/15/2024 2:06:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سدد بنك قطر الوطنى نحو 48.4 مليون دولار لبنوك ومؤسسات خارجية تتضمن سداد جزء من قروض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وبحسب القوائم المالية المستقلة للبنك عن الربع الثالث فقد سدد 20 مليون دولار من قرض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتتراجع قروضه للمؤسسات التنموية الخارجية إلى نحو 3.7 مليار جنيه تعادل 80 مليون دولار مقابل نحو 4.9 مليار تعادل 100 مليون دولار فى الربع الثانى.

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وفى الوقت نفسه سدد البنك 1.37 مليار جنيه تعادل 28.45 مليون دولار أرصدة مستحقة عليه لبنوك خارجية خلال الربع الثالث من العام الماضى.

وأظهرت القوائم المالية للبنك، أن رصيد المستحق عليه للبنوك الخارجية تراجع إلى 2.9 مليار جنيه تعادل 60.58 مليون دولار فى سبتمبر الماضى مقابل 89.23 مليون دولار تعادل 4.3 مليار جنيه فى يونيو الماضى.

وأظهرت القوائم أن البنك سدد نحو 700 مليون جنيه خلال الربع الثالث للبنوك المحلية.

وارتفعت أرباح البنك خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 60.1%، مُسجلة نحو 20.06 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 12.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.


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