قطر الوطنى يُسدد 48.4 مليون دولار لبنوك خارجية فى الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News) سدد بنك قطر الوطنى نحو 48.4 مليون دولار لبنوك ومؤسسات خارجية تتضمن سداد جزء من قروض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وبحسب القوائم المالية المستقلة للبنك عن الربع الثالث فقد سدد 20 مليون دولار من قرض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتتراجع قروضه للمؤسسات التنموية الخارجية إلى نحو 3.7 مليار جنيه تعادل 80 مليون دولار مقابل نحو 4.9 مليار تعادل 100 مليون دولار فى الربع الثانى.
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وفى الوقت نفسه سدد البنك 1.37 مليار جنيه تعادل 28.45 مليون دولار أرصدة مستحقة عليه لبنوك خارجية خلال الربع الثالث من العام الماضى.
وأظهرت القوائم المالية للبنك، أن رصيد المستحق عليه للبنوك الخارجية تراجع إلى 2.9 مليار جنيه تعادل 60.58 مليون دولار فى سبتمبر الماضى مقابل 89.23 مليون دولار تعادل 4.3 مليار جنيه فى يونيو الماضى.
وأظهرت القوائم أن البنك سدد نحو 700 مليون جنيه خلال الربع الثالث للبنوك المحلية.
وارتفعت أرباح البنك خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 60.1%، مُسجلة نحو 20.06 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 12.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
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