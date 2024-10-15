الإسكان تطرح 8521 قطعة أرض فى 20 مدينة جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً فى 20 مدينة جديدة.

وتتوزع الأراضى على مدن:“غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بنى سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوى الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور”.

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وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على التوسع فى طرح الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضى بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع أراضى الإسكان المتوسط سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض بواقع 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، و31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و1270 قطعة أرض بمدينة السادات، و60 قطعة أرض بمدينة بدر، و150 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، و204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، و495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

وأضاف أنه بالنسبة لمحور أراضى الإسكان المتميز سيتم إتاحة 4747 قطعة أرض بواقع 159 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و129 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و149 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و66 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و417 قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة، و298 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، و321 قطعة أرض بمدينة ملوى الجديدة، و1270 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1938 قطعة أرض بمدينة السادات.

كما سيتم إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بواقع 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، وقطعتى أرض بمدينة العبور.

وقال: إن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع“مسكن”- محور الأراضى على الرابط اعتباراً من 7-11-2024 : 5-1-2025، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين فى موعد لاحق.