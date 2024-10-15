الإسكان تطرح 8521 قطعة أرض فى 20 مدينة جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً فى 20 مدينة جديدة.
وتتوزع الأراضى على مدن:“غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بنى سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوى الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور”.
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وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على التوسع فى طرح الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضى بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة. اقرأ أيضا: طرح 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى فى 15 مدينة جديدة
وأوضح الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع أراضى الإسكان المتوسط سيتم إتاحة 3678 قطعة أرض بواقع 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، و31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و1270 قطعة أرض بمدينة السادات، و60 قطعة أرض بمدينة بدر، و150 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، و204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، و495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.
وأضاف أنه بالنسبة لمحور أراضى الإسكان المتميز سيتم إتاحة 4747 قطعة أرض بواقع 159 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و129 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و149 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و66 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و417 قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة، و298 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، و321 قطعة أرض بمدينة ملوى الجديدة، و1270 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1938 قطعة أرض بمدينة السادات.
كما سيتم إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بواقع 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، وقطعتى أرض بمدينة العبور.
وقال: إن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط ستكون متاحة على موقع“مسكن”- محور الأراضى على الرابط اعتباراً من 7-11-2024 : 5-1-2025، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين فى موعد لاحق.
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