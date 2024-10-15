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توقعات بارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالاردن

10/15/2024 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عبدالله مرقة

توقع الخبير والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن ترتفع أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل، معللا ذلك بسبب تلقي أسعار النفط خسائر على مدى الـ3 أشهر الماضية.

وتنبأ الشوبكي في تصريح لـ"خبرني" اليوم الثلاثاء،
برفع الحكومة الأردنية أسعار البنزين بنوعيه وكذلك الديزل، وأن الارتفاع الأكبر سيكون على مادة الديزل بارتفاع يصل إلى قرشين ونصف، وعلى مادة البنزين 95 قرشين، وبنزين 90 قرش واحد.

وأشار إلى أن سبب الارتفاع وجود مخاطر متصاعدة جيوسياسية، وتوقعات بضرب إسرائيل المنشآت النفطية الإيرانية، موضحا وجود بعض الإشارات إلى تراجع إسرائيل عن استهداف المنشآت الإيرانية، وأن هذا الامر ساعد على هدوء أسعار النفط
يوم أمس واليوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن هذه الارتفاعات ستكون مخيبة لآمال
المواطن الأردني، خاصة بعد ان انخفضت أسعار البنزين بشكل واضح في ال 3 شهور الماضية وكذلك للذين يستخدمون الديزل للتدفئة.

وختم ان سعر الكاز والغاز ثابت بتوجيهات ملكية منذ قرابة الـ5 سنوات.

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