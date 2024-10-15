توقعات بارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالاردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - عبدالله مرقة
توقع الخبير والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، أن ترتفع أسعار المشتقات النفطية الشهر المقبل، معللا ذلك بسبب تلقي أسعار النفط خسائر على مدى الـ3 أشهر الماضية.
وتنبأ الشوبكي في تصريح لـ"خبرني" اليوم الثلاثاء،
برفع الحكومة الأردنية أسعار البنزين بنوعيه وكذلك الديزل، وأن الارتفاع الأكبر سيكون على مادة الديزل بارتفاع يصل إلى قرشين ونصف، وعلى مادة البنزين 95 قرشين، وبنزين 90 قرش واحد.
وأشار إلى أن سبب الارتفاع وجود مخاطر متصاعدة جيوسياسية، وتوقعات بضرب إسرائيل المنشآت النفطية الإيرانية، موضحا وجود بعض الإشارات إلى تراجع إسرائيل عن استهداف المنشآت الإيرانية، وأن هذا الامر ساعد على هدوء أسعار النفط
يوم أمس واليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن هذه الارتفاعات ستكون مخيبة لآمال
المواطن الأردني، خاصة بعد ان انخفضت أسعار البنزين بشكل واضح في ال 3 شهور الماضية وكذلك للذين يستخدمون الديزل للتدفئة.
وختم ان سعر الكاز والغاز ثابت بتوجيهات ملكية منذ قرابة الـ5 سنوات.
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