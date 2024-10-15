إريكسون تمكّن قادة التكنولوجيا المستقبليين في البحرين

(MENAFN
- Weber Shandwick) تعلن إريكسون (NASDAQ: ERIC) عن استقبال وفد جديد من الخريجين الى برنامج الخريجين Gen-E في مملكة البحرين لتوفير أفضل الفرص التعليمية والتطوير المهني لهم. صُمم البرنامج لتنمية قادة التكنولوجيا المستقبليين في البحرين والمساهمة في رؤية الاقتصاد الرقمي للمملكة.
يقدم برنامج الخريجين Gen-E تجربة تعليمية شاملة، يمزج بين التدريب أثناء العمل (on-the-job training)، والعمل على مشاريع، والتعلم الإلكتروني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والتكنولوجيات المتقدمة في مجال الاتصالات حيث يحصل الخريجون على فرصة للحصول على تجربة عملية وخبرة في التكنولوجيات الحديثة، مثل تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء (IoT).
من خلال تجربة أدوار مختلفة في إريكسون، يُقدم للخريجين الطموحين والمبتكرين فرصة للعمل ضمن منظمة عالمية كبرى، مساهمين في مشاريع محلية وإقليمية ودولية التي تساهم بدورها على التطور من معرفتهم التقنية ومهاراتهم الفنية.
يقول أحمد بن مسعود، مدير إريكسون البحرين: "نحن سعداء بالترحيب بالدفعة الجديدة من برنامج خريجي Gen-E في مملكة البحرين، الذي يهدف إلى توفير فرص تعليمية وتطوير مهني فريدة للمواهب الشابة. من خلال تقديم تجربة تعليمية متكاملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيات الاتصالات المتقدمة، نهدف إلى تزويد الخريجين بالمهارات والخبرات اللازمة للتفوق في عالم التكنولوجيا الديناميكي."
MENAFN15102024004056016208ID1108780729
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.