بلدية دبي تستعرض أبرز خدماتها الرقمية وأنظمتها الذكية في "جيتكس جلوبال 2024"

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة | 14 أكتوبر 2024: تستعرض بلدية دبي في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، أحد أكبر المعارض التقنية وأكثرها شموليةً في قطاع الاقتصاد الرقمي، والذي يُقام بين 14 و18 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية المتقدمة في مجالات العمل البلدي المتنوعة.
وتشمل المجالات التي تستعرض من خلالها البلدية خدماتها؛ تنظيم الاستيراد والتصدير، الفحوصات المخبرية، التصاريح وشهادات عدم الممانعة وقطاعات تنظيم وترخيص أنشطة البناء والتشييد، وتقنيات البناء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لكشف المخالفات الإنشائية، إضافةً إلى مشاريع متخصصة بنظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن خدماتها في مجال تعزيز فرص الاستثمار وإسعاد المتعاملين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم، فإن بلدية دبي تبذل جهوداً حثيثة من أجل تطوير مجموعة واسعة من خدماتها الرقمية وأنظمتها الذكية التي تسهم في رفع مستوى التنافسية والاستدامة، الأمر الذي يعزز ثقة المتعاملين من الأفراد والمؤسسات بالخدمات الحكومية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة وجهودها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي ضمن المؤشرات التنافسية للخدمات الحكومية ."
وأضاف الهاجري: "نستعرض خلال مشاركتنا هذا العام أحدث التقنيات والحلول التي نقدمها لتوفير تجربة مثالية للمتعاملين، تسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة جميع الأفراد والجهات المعنية، من خلال تمكينهم من الوصول بسهولة وسلاسة إلى الخدمات عبر القنوات الرقمية المبتكرة. وتتضمن مشاركتنا عرض نظم المعلومات الجغرافية المتطورة، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بتسهيل تراخيص البناء، بالإضافة إلى تقديم منظومة متكاملة للمنتجات الغذائية والاستهلاكية، ورقمنة عملية إصدار التصاريح. كما تهدف البلدية من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على أبرز إنجازاتها، ومشاريعها، وحلولها الرقمية المبتكرة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والتميز في مختلف مجالات العمل البلدي."
حلول رقمية لرقابة أنشطة البناء
تعمل بلدية دبي على إبراز منظومتها الرقمية المتكاملة للحلول الذكية المتقدمة لرقابة أنشطة المباني على المدى الطويل للمباني القائمة و لحظية للمباني قيد الإنشاء باستخدام تقنيات الحساسات المدعومة بأنظمة تحديد المواقع بواسطة الاقمار الاصطناعية(GPS) وتقنيات الواقع الافتراضي المعزز والذكاء الاصطناعي. ويهدف ذلك إلى تحسين السلامة الإنشائية من خلال مراقبة حالة المباني وتقديم تقارير فورية، و توفير قراءات دقيقة لحالتها سواء كانت قائمة او قيد الإنشاء و من ثم أخذ التدابير اللازمة بكفاءة وسرعة عالية.
تطوير منظومة جيومكانية رائدة
تلقي البلدية الضوء خلال هذا الحدث على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الخرائط الرقمية من خلال ترجمة مدخلات المستخدمين إلى استعلامات مباشرة على خريطة دبي، والتي تحتوي بدورها على الطبقات الجغرافية الأساسية المتوفرة في قاعدة البيانات الجيومكانية؛ وبالإضافة إلى توفير مجيب افتراضي على تساؤلات واستعلامات مستخدمي أنظمة المعلومات الجغرافية داخل وخارج البلدية لاسيّما صناع القرار، وهذا ما يدعم تطوير منظومة جيومكانية رائدة للوصول إلى التوأم الرقمي لدبي. كما تقوم البلدية بتسليط الضوء على أحدث تقنيات وأساليب المسح الجيومكاني باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الرائدة في القطاع.
تعزيز الإجراءات وتسهيل تراخيص البناء
ومن بين الخدمات الأخرى التي تستعرضها بلدية دبي خلال فعاليات جيتكس جلوبال، "تطبيق دبي لتراخيص البناء" الذي يوفر تجربة مستخدم سلسة ويحسن إجراءات تراخيص المباني كونه يلبّي احتياجات الجمهور المستهدف. حيث يشتمل على متابعة سير المشاريع كافة، بالإضافة إلى خدمة طلب نسخة من المخططات المعتمدة وخدمة تصميم وترخيص الملاحق للفلل الخاصة بعد التحسين عليها، إضافةً إلى بيانات تقييم الاستشاريين والمقاولين.
كما تعرض البلدية خدمة "اسأل كود دبي للبناء" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين المهندسين والمتخصصين من البحث الذكي في كود دبي للبناء من خلال طرح الأسئلة على الكود وتلقي الإجابات المفصلة مباشرة. وتساهم هذه الخدمات التقنية المبتكرة في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً.
منظومة متكاملة للمنتجات الغذائية والاستهلاكية
كما تعمل البلدية خلال هذا الحدث على إبراز منظومتها المتكاملة للمنتجات الغذائية والاستهلاكية من أجل ضمان سلامة المجتمع وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة على مستوى سلسلة القيمة التجارية، إذ تهدف هذا الخطوة إلى تطوير نظام موحد لإدارة الاستيراد والتصدير للمنتجات الغذائية والاستهلاكية مع تعزيز رحلة المتعاملين حيث سيقوم بربط أنظمة بلدية دبي مع أنظمة المؤسسات الأخرى في امارة دبي والامارات الأخرى، وبالتالي توفير تجربة متعامل سلسة. كما أن هذا النظام يقدم موافقات فورية لتسجيل المنتجات بهدف تقليل الوقت اللازم لإطلاقها في السوق. وفي نهاية المطاف، فإن بناء منظومة مستدامة للبيئة والصحة والغذاء، توفر الحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية وضمان توفير سلاسل إمداد غذائية مرنة.
رقمنة إصدار التصاريح
وأنشأت البلدية نظام تصاريح موحد لرقمنة كامل إجراءات إصدار التصاريح، حيث يهدف إلى تبسيط الموافقات لتراخيص الإعلانات والأنشطة الغذائية والأنشطة البيطرية، وغيرها من التصاريح. سيكون هذا النظام متاحاً لمختلف أصحاب المصالح، بما في ذلك المشاركين في الأنشطة الاستهلاكية والخدمات البيطرية.
جهود التحول الرقمي
ويشكل جيتكس جلوبال فرصة سانحة لإبراز بلدية دبي جهودها في تطوير نظام متكامل لإدارة التحول الرقمي، الذي يتيح للمتعامل حجز مواعيد للتواصل مع مستشار الخدمة افتراضيا لمناقشة الاستفسارات أو الدعم الفني. ومن جهة أخرى، أعادت البلدية تصميم تجربة العملاء والعمليات الأساسية ل10 خدمة من خدمات مختبر دبي المركزي، إذ إن مبادرة تحسين التوافق والاختبار في مختبر دبي المركزي تهدف إلى تبسيط وتحسين طلبات التقدم لشهادات التوافق واختبار العينات والمنتجات المختلفة. ويشمل ذلك اختبار العينات الغذائية، البيئية، الاستهلاكية، الأحجار الكريمة وعينات البناء، وكذلك معايرة المعدات.
وعلى صعيد آخر، تعمل البلدية على بناء منصة لانترنت الأشياء IoT تهدف إلى زيادة الكفاءة وتقليل تكلفة الأعمال التشغيلية واستبدال التفتيش اليدوي بأنظمة المراقبة عن بُعد.
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