النسخة الرابعة من مبادرة "الموظف الصغير" تجتذب أكثر من 500 طفل بمشاركة جهات رائدة

(MENAFN
- qf) 14 أكتوبر 2024- الدوحة، قطر: شهدت النسخة الرابعة من مبادرة "الموظف الصغير" مشاركة ما يزيد عن 500 طالب وطالبة منذ أن أطلقها مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، في مايو الماضي وسط إقبال واسع لعدد من المؤسسات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص.
وتتيح المبادرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عامًا فرصة استثنائية لاستكشاف أماكن عمل أولياء أمورهم والتعرف عن كثب على بيئة العمل على أرض الواقع والاطلاع على المسارات المهنية المتنوعة.
وشملت قائمة الجهات المشاركة في النسخة الرابعة من المبادرة حتى الآن عددًا من الوزارات والهيئات من القطاعين الحكومي والخاص، مثل: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة قطر، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ووكالة الأنباء القطرية، والخطوط الجوية القطرية، وشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، ومتاحف قطر، وبلديتي الدوحة والريان، ومستشفى حمد العام، ومركز الاستشارات العائلية "وفاق"، وشركة "ستارت تريدينغ" للتجارة والخدمات من القطاع الخاص.
وتعليقًا على اهتمام المؤسسات بالمشاركة في نسخة الرابعة من البرنامج، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني بالإنابة: "سعداء بالنجاح الذي حققته مبادرة 'الموظف الصغير' حتى الآن، ونرى في المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع سائر المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات، ودعوة الشركات والأسر لاستثمار هذه المرحلة من حياة الأطفال لتمكينهم من اكتساب تجارب عملية تعزز فهمهم لعالم العمل، مما يسهم في بناء جيل واعٍ بتحديات المستقبل ومساراته المهنية".
ومع اقتراب عطلة منتصف الفصل الدراسي الأول في أكتوبر، يجدد مركز قطر للتطوير المهني الدعوة للشركات وأولياء الأمور والطلبة لاقتناص فرصة العطلة المدرسية الملائمة لمشاركة العائلات والمؤسسات في مبادرة "الموظف الصغير"، وذلك للاستفادة من الإمكانيات الفريدة التي تتيحها تلك المبادرة لغرس الثقافة المهنية لدى الأطفال في سن مبكرة عبر توفير تجربة تعليمية وترفيهية للأطفال تجمع بين المعرفة العملية والاستكشاف المهني.
MENAFN15102024007577015000ID1108780714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.