Core42 تتعاون مع AMD لتسريع اعتماد السحابة الآمنة والذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Pro Global) 15 أكتوبر 2024 - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Core42، إحدى الشركات التابعة لمجموعة G42 والرائدة في مجال تقديم خدمات السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة AMD بهدف إجراء تجارب على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة واستكشاف تطبيقات الحوسبة السحابية السيادية.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل ممثلين عن الشركتين على هامش معرض GITEX GLOBAL 2024 في دبي، وسيتم تقييم النموذج التجريبي لمسرعات "AMD Instinct" في العلميات التشغيلية لشركة Core42.
وبهذا الصدد، قال أدريان هوبس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Core42: "ندرك في Core42 أن الأمن أصبح معياراً جديداً للأداء في العصر الرقمي، لذلك نسعى إلى تمكين الشركات باستخدام الحوسبة السرية لمعالجة البيانات الحساسة مع حماية استثنائية من أجل الارتقاء بالأنظمة عالية الأداء. ويساعدنا التعاون مع AMD على تمكين العملاء من تحقيق مستويات حماية عالية مع المحافظة على سرعة الأداء والقدرة التشغيلية، وهي بمثابة نقلة نوعية في الجيل الجديد من الحوسبة".
وتعتزم Core42 اتخاذ مجموعة من الخطوات الضرورية في إطار هذه الشراكة لتسريع اعتماد التكنولوجيا في الشركات على امتداد دولة الإمارات وخارجها، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي، التحليلات التنبؤية، تعلم الآلة، التحول، الاستراتيجية السحابية، والتفاعل مع أجهزة المستخدمين.
ومن جانبه، قال زيد غطاس، مدير العمليات التجارية لدى AMD في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: "تسلط هذه الاتفاقية الضوء على التزامنا بمساعدة العملاء والشركاء على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات أعمالهم. وسنتعاون مع شركة Core42 لدعم الشركات بإمكانات الحوسبة لتسريع التحول الرقمي".
ويعكس هذا التعاون استراتيجية Core42 التي تهدف إلى تمكين العملاء من النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تقديم حلول متقدمة ومتطورة. فمسرعات AMD Instinct توفر أداءً عالي المستوى لمراكز البيانات، حيث تبدأ بدعم حلول single-server وتصل إلى تشغيل أكبر أجهزة الحواسيب العملاقة من فئةExascale . وبفضل تصميمها المميز، فهي قادرة على التعامل مع أكثر أعمال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء “HPC” تعقيداً، مما يوفر سعة كبيرة للذاكرة، وسرعة فائقة في نقل البيانات.
يجدر بالذكر أن Core42 تشارك في معرضGITEX GLOBAL 2024 ، وتقدم للزوار تجربة العروض والمنتجات المبتكرة التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الجناح H18 – A30.
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