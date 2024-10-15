"دو" تطلق مشروع جديد لاستخدام إنترنت الأشياء في دعم الاستدامة وأتمتة التسوق بــ "تعاونية الاتحاد"

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق مشروع جديد يستهدف إحداث ثورة جديدة في تجربة التسوق لدى "تعاونية الاتحاد" من خلال حلول مبتكرة لإدارة استهلاك الطاقة وإدخال عربات التسوق الذكية. وقد تم الكشف رسمياً عن المشروع خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، حيث تشارك فيه "دو" لعرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها الرقمية في مجال الاتصالات، تحت شعارها: "وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة".
ويتضمن المشروع عنصرين رئيسيين، الأول هو نظام متطور لإدارة الطاقة وخفض معدل استهلاكها، والثاني إدخال عربات التسوق الذكية ضمن منظومة العمل في "تعاونية الاتحاد". ويركز نظام إدارة الطاقة على تقليل استهلاك الطاقة عبر الفروع المختلفة لــ "تعاونية الاتحاد"، حيث يتم البدء بهذا النظام في موقع تجريبي قبل أن يتم التوسع وتعميمه لدى باقي الفروع. ويعتمد النظام على استخدام أجهزة استشعار قائمة على تقنية إنترنت الأشياء، وأنظمة التحكم الآلي، وتحليلات البيانات لمراقبة استهلاك الطاقة وإدارته بدقة.
في الوقت نفسه، تم تصميم مبادرة عربات التسوق الذكية لتحسين تفاعل العملاء داخل المتاجر. وتحتوي هذه العربات على نظام للتنقل بين المواقع داخل المتجر، وتقديم التوصيات للمتسوقين حول السلع المقترحة خلال عملية التسوق، بالإضافة إلى منحهم خيارات دفع سلسة، مما يساهم في تسهيل عملية التسوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وصرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ "دو": أن "شراكتنا مع (تعاونية الاتحاد) تعكس الجهود الاستراتيجية لتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات الديناميكية لقطاع التجزئة. وسوف تعمل التقنيات المتكاملة على مساعدة (تعاونية الاتحاد) على وضع معايير جديدة لمستوى كفاءة البيع بالتجزئة وتعزيز رضا العملاء من خلال تجربة تسوق أكثر سلاسة وشخصية وتفاعلاً".
وأظهرت التجارب الأولية لنظام إدارة الطاقة انخفاضاً ملحوظاً في مستوى استهلاك الطاقة، مع خطط للتوسع إلى أكثر من عشرة مواقع مختلفة. كما يحظى نظام عربات التسوق الذكية، الذي تم تجريبه في مواقع بيع رئيسية عدة، بتقييمات إيجابية للغاية لقدرته على تحسين تجربة التسوق.
من جانبه، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ "تعاونية الاتحاد": إن "شركة (دو) تعد الرائدة في مجال تقديم حلول إنترنت الأشياء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر مختلف القطاعات. وأنه مع تبني هذه التقنيات المبتكرة، تأتي (تعاونية الاتحاد) في طليعة الابتكار في قطاع التجزئة، لتحقيق الأهداف الكبرى للاستدامة وإعادة تعريف التفاعل مع المستهلكين في قطاع التجزئة".
وتركز "دو" على إيجاد منظومة عمل فعالة ومستدامة وسهلة الاستخدام، حيث تتفوق في تقديم الحلول الشاملة التي تفتح الآفاق واسعة أمام التحول الرقمي.
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