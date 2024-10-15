السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 15 مليون دولار في صندوق "فيجن فينتشرز" للاستثمار الجريء

(MENAFN
- JUMMAR PR) الرياض، المملكة العربية السعودية – 15 أكتوبر 2024: أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمار 15 مليون دولار في صندوق صقر2، وهو صندوق للاستثمار الجريء تديره شركة فيجن فينتشرز.
ويستثمر صندوق صقر2، بحجم مستهدف يبلغ 90 مليون دولار، في الشركات الناشئة في المراحل الأولية من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة ما قبل الجولة التمويلية "B"، مع اتباع نهج يشمل مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصرح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC، بأن "الاستثمار في صندوق الاستثمار الجريء من فيجن فينتشرز هو جزء من برنامجنا للاستثمار في الصناديق بما يتماشى مع استراتيجيتنا لتحفيز تأسيس صناديق تستثمر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية في مراحل نموها المختلفة، وتحفيز الصناديق الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة."
وعلق قيس العيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيجن فينتشرز، قائلاً: "إن التزام SVC المستمر تجاه صناديق الاستثمار الجريء لدينا يشكل امتيازًا بالنسبة لنا. ونحن فخورون بأن تكون SVC مستثمرًا رئيسيًا في صناديقنا مرة أخرى. إن قدرتنا على تزويد المستثمرين بأداء وعوائد استثنائية تستمر في جذب المستثمرين جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الرئيسيين الاستثنائيين مثل SVC. ونظرًا لبداياتنا الريادية، فإننا في أفضل وضع لتحديد العديد من الشركات الناشئة وفرق مؤسسيها والشراكة معهم وتعزيز نموهم لتحقيق نتائج مذهلة. نحن شغوفون بما نقوم به ولدينا سجل حافل بالإنجازات."
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