"جافزا" تفوز بجائزة أفضل منطقة حرة في العالم لهذا العام

(MENAFN
- Edelman) ، دولة الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2024: حازت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، على خمسة جوائز من الفئة الرئيسية، من مجلة "إف دي آي" التابعة لـ"فاينانشال تايمز" لأفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2024، بما في ذلك حصولها على المرتبة الأولى في القائمة العالمية الشاملة للمناطق الحرة، ما يؤكد تفوق "جافزا" وإمكانياتها في تعزيز وتأسيس بنية لوجستية شاملة تجمع بين الابتكار الصناعي والممارسات المستدامة.
وتأتي هذه الجوائز لتؤكد على مكانة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) الرائدة على مستوى العالم في مجال التجارة والخدمات اللوجستية. حيث حازت "جافزا" على التصنيف الأول، بالإضافة إلى لقب "أفضل منطقة صناعية" ولقب "أفضل منطقة مستدامة" لهذا العام، ضمن الفئة العالمية وفئة الشرق الأوسط.
وبهذه المناسبة قال عبد الله بن دميثان الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ 40 لتأسيس جافزا، نفخر بإنجازاتنا التي حققناها في مجالي التجارة والصناعة العالمية؛ حيث تطورت جافزا على مدى هذه العقود الأربعة لتلبية المتغيرات على ساحة التجارة العالمية وحافظت على ريادتها في تعزيز الابتكار والنموّ المستدام. ولطالما دعمت جهودنا أجندة دبي الاقتصادية D33، وساعدت في تمكين الشركات وتقديم مساهمات كبيرة لاقتصاد دبي، بدايةً من توسيع البنية التحتية الحيوية ووصولاً إلى الريادة في التقنيات المتقدمة، كما حافظنا على التزامنا بتحقيق النموّ مع نفس القدر من الحماس الذي عزز نجاحاتنا السابقة، وحرصنا على العمل معًا لتشكيل مستقبل التجارة العالمية".
ومن جانبه، قال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة، "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "تؤكد هذه الجوائز المرموقة على فعالية نهجنا الاستثماري في البنية التحتية والاستدامة؛ حيث تمكنا من ترسيخ أساسات بنية حيوية يستفيد منها المتعاملين، وحافظنا على وضوح هدفنا المتمثل في دفع عجلة الابتكار والنموّ المستدام، من خلال مواكبة أحدث مستجدات القطاع، والاستجابة لاحتياجات متعاملينا، مع مواصلة التركيز على الكفاءة ".
وتعد جوائز المناطق الحرة العالمية من "إف دي آي" من أهم الجوائز العالمية المرموقة في قطاع المناطق الحرة، وشهدت نسخة هذا العام من الجوائز تنافسية عالية، حيث شاركت فيها 63 منطقة حرة من مختلف أنحاء العالم. وبرزت "جافزا" بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية وتركيزها على الاستدامة وقدرتها على استقطاب متعاملين متنوعين ذوي قيمة عالية.
وتؤكد جائزة "أفضل منطقة صناعية لهذا العام" على إمكانيات "جافزا" لدعم عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية العالمية، حيث تحتضن المنطقة الحرة أكثر من 10،700 شركة، الأمر الذي يساهم إلى حدّ كبير في دعم الناتج الصناعي لإمارة دبي. كما تعكس جائزة "أفضل منطقة مستدامة" لهذا العام التزام "جافزا" بمعايير الاستدامة، وسعيها نحو تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050؛ حيث نفذت "جافزا" أكبر مشروع للطاقة الشمسية على أسطح المباني في منطقة الشرق الأوسط لتثبيت 158 ألف لوحة طاقة شمسية، والتي ستحدّ من إطلاق 48 ألف طن من الانبعاثات سنويًا، وتلبي نسبة 30% من احتياجات "جافزا" السنوية للطاقة الكهربائية.
وتجدر الإشارة إلى أن نجاح "جافزا" وريادتها هو انعكاس للمبادرات الاستراتيجية التي تعزز جاذبيتها بالنسبة للشركات العالمية؛ حيث تقدم شبكتها اللوجستية المتكاملة حلولاً سلسة في مختلف مجالات الصناعة، مثل قطاعي السيارات والأغذية والمشروبات. بالإضافة إلى ذلك، توفر جافزا مرافق تخزين وتصنيع متخصّصة تدعم مجموعة متنوّعة من القطاعات.
والجدير بالذكر أن لجنة تحكيم جوائز المناطق الحرة العالمية من "إف دي آي" التي تنظمها "إف دي آي إنتيليجانس"، تضم نخبة من خبراء المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وخلال مراسم هذا العام، تفوقت "جافزا" ضمن مجموعات متعددة، حيث تم تقييم المناطق الحرة ضمن فئات مختلفة شملت؛ الصناعة والمعرفة والابتكار والمناطق الجديدة الواعدة.
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