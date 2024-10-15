نيو بالانس تعيد إطلاق نوادي "نيو بالانس" الرسمي للجري NBRC في الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 أكتوبر 2024: أعلنت علامة "نيو بالانس" الرياضية الشهيرة المرادفة للتميز في رياضة الجري، عن الإطلاق المرتقب لنادي "نيو بالانس" للجري في دبي والذي يعرف اختصاراً باسم NBRC بدأً من 30 سبتمبر، إلى جانب إعادة إطلاق النادي في أبوظبي بدأً من 6 أوكتوبر، ليتيح لجميع الرياضيين 71 جلسة تدريبية وذلك حتى 23 ديسمبر من العام الجاري.
وتهدف "نيو بالانس" من خلال إعادة إطلاق نادي الجري الرسمي، إلى الاحتفاء بمجتمع رياضة الجري ودعم جميع أفراده خلال رحلتهم فيها، وتشجيع المزيد على الانضمام إلى هذه البرامج، لحث المجتمع على تبني أنماط الحياة الصحية وخلق بيئة شاملة لهذه الفئة، وذلك ضمن مبادرة "اركض على جوك" التي أطلقتها العلامة مؤخراً.
وستتيح هذه المبادرة للجميع فرصة الانضمام إلى نادي "نيو بالانس" للجري الذي سيعقد 37 جلسةً موزعة بواقع 3 مرات أسبوعياً في دبي، و34 جلسةً بواقع مرتين أسبوعياً في أبوظبي، حيث سيتمكن الأفراد من كافة المستويات الرياضية من المشاركة في هذه المبادرة من خلال عملية تسجيل بسيطة.
كما سيجري تنظيم كافة الجلسات تحت إشراف مدربين متخصصين وعدائين محترفين لتمكين المشاركين من الحصول على دعمٍ مخصص من خلال التركيز على السرعة والقوة ورفع اللياقة البدنية للمشاركين عبر أنشطة تتضمن فواصل زمنية محددة، وذلك بهدف تعزيز اللياقة البدنية والشعور بالصحة لجميع المشاركين.
وستقدم "نيو بالانس" احتفاءً بالمنضمين الجدد إلى هذه المبادرة، باقةً من المزايا الإضافية عند التسجيل في النادي، مثل الدخول حصرياً إلى الفعاليات التي تنظمها نيو بالانس، وفرصة ممارسة رياضة الجري مع سفراء نيو بالانس، وتجربة إطلاق المنتجات الجديدة حصرياً، إلى جانب مجموعة من الخصومات وغيرها من المزايا.
يمكن للمهتمين التسجيل مجاناً من خلال زيارة الرابط في دبي وفي أبو ظبي.
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