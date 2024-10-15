"أراضي دبي" تستعرض أبرز إنجازاتها في مجال الحوكمة العقارية وتقديم حلول رقمية مبتكرة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أكتوبر 2024: تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في معرض جيتكس جلوبال 2024، الذي يعدّ أكبر حدث عالمي في مجال التقنية والشركات الناشئة، ويقام تحت شعار "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي" في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض الدائرة أحدث إنجازاتها في مجال الحوكمة العقارية وتقديم حلول رقمية مبتكرة.
الحوكمة على الإعلانات العقارية
ومن بين الحلول البارزة التي أطلقتها الدائرة خلال الحدث المرحلة الأولى من الحوكمة على الإعلانات العقارية عبر ‘Dubai Market Intelligence Dashboard’، التي تقدم نظرة شاملة على جميع الإعلانات العقارية عبر الإنترنت، سواء كانت للبيع أو للإيجار، مع قدرة عالية على تحديد الإعلانات غير المتوافقة مع الشروط والمعايير، أو الإعلانات ذات المخالفات المتكرّرة. كما توفر هذه اللوحة إمكانية فرز الإعلانات العقارية على مختلف المنصات حسب تكرار المخالفة أو الجهة المخالِفة، إلى جانب تقديم بيانات حول عدد العقارات المعلن عنها، ونوع العقار وحالة الإنجاز والمناطق الجغرافية، وعدد الإعلانات المنشورة يوميًا وأهم وكالات الوساطة التي لديها إعلانات، ما يسهم في تعزيز الشفافية ومراقبة السوق بشكل فعال.
وعلى هامش المعرض، ستوقّع دائرة الأراضي والأملاك في دبي عدداً من الاتفاقيات مع القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تطوير البنى التحتية العقارية وإطلاق خدمات رقمية مبتكرة. ومن بين هذه الاتفاقيات، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بيكسونال" الرائدة في تصميم الابتكار، وذلك لتطوير منظومة رقمية متقدمة تسهم في تمكين الدائرة وأصحاب المصلحة من الوصول إلى رؤى مهمة حول العقارات والبيانات الديموغرافية.
وقد وقّع هذه المذكرة كلّاً من السيد محمد البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنطيم العقاري بالإنابة، والسيد محمد سعيد، المدير التنفيذي الإبداعي لدى بيكسونال، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذين من الطرفين.
تسريع وتيرة التحوّل الرقمي
وفي هذا الصدد قال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تأتي مشاركتنا في جيتكس جلوبال 2024 تأكيداً على التزامنا بتسريع وتيرة التحوّل الرقمي في السوق العقاري بدبي، من خلال الكشف عن مبادرات ومشاريع مبتكرة ضمن جهودنا الرامية إلى تنفيذ استراتيجيّة القطاع العقاري 2033. ويتطلب تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية تضافر الجهود وبناء شراكات فعّالة، لتُسهم في توفير أدوات جديدة ومبتكرة تُواكب المشهد الرقمي المتسارع، والتي تنعكس بدورها على تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقاريّة استباقية وسلسة، وتشريعات وبيانات متكاملة وبنية تحتية رقمية رائدة".
وتعكس مشاركة الدائرة في هذا الحدث البارز سعيها المستمر لتعزيز السوق العقاري وتوفير حلول رقمية متطورة، حيث تعرض ضمن جناح "دبي الرقميّة" – المنصّة 24، عدداً من المشاريع والخدمات الرقمية الرائدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين والمستثمرين، بما يُسهم في تحقيق رؤيتها الاستراتيجيّة الرامية إلى تعزيز ريادة دبي العالميّة في الاستثمار العقاري وضمان الحوكمة الفعّالة للقطاع، وتعظيم القيمة المضافة من البيانات، إلى جانب ترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل الحكومي.
كما ستستعرض الدائرة أحدث التحسينات التي شهدها تطبيق "دبي ريست"، المنصّة الذكيّة والشاملة للخدمات العقارية، حيث تعكس عمليات التطوير المستمرّة للتطبيق حرص "أراضي دبي" على تمكين خدماتها الرقمية، وتحسين تجربة المتعاملين، وجعل المعاملات العقارية أكثر كفاءة وشفافية وأماناً للجميع في سوق دبي العقاري.
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