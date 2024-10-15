يبجي موبايل تتعاون مع Venom: The Last Dance لتجربة لعب غير مسبوقة

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- Bashir Mraish Consultancy) التعاون يتضمن أحداث وميزات ومفاجآت حصرية من عالم سلسلة أفلام Venom الشهيرة التي تنتجها شركة Sony Pictures العالمية.
بغداد، العراق – ١٥ أكتوبر 2024:أعلنت ببجي موبايل، إحدى أشهر ألعاب الجوال في العالم، عن تعاون ترويجي مثير مع الفيلم المنتظر Venom: The Last Dance، وهو الجزء الثالث والأخير من سلسلة أفلام Venom الشهيرة التي تنتجها شركة Sony Pictures العالمية.
وابتداءً من 18 أكتوبر 2024، ستروي ببجي موبايل قصة واحدة من أبرز وأكثر الشخصيات المثيرة للجدل في عالم مارفل، وذلك عبر مجموعة من الميزات والأحداث الخاصة المستوحاة من عالم Venom المثير.
وسيحظى اللاعبون، بفضل هذا التعاون المثير، بفرصة لاكتشاف قدرات Venom الخارقة عن طريق ميزات جديدة داخل اللعبة، مثل الذراع الخارقة؛ وعنصر التحويل؛ وتجمّعات المادّة السوداء التي تمنح Venom قوته. بالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان اللاعبين الفوز بجوائز حصرية ومكافآت مميزة طوال فترة الحدث.
وفيما يلي مزيد من التفاصيل حول الإضافات الجديدة التي يتضمنها التعاون:
الذراع الخارقة: تسمح هذه الميزة للاعب بتغطية ذراعه بالمادة السوداء المكونة لـ Venom، ما يمكّنه من استخدام آليات حركة خاصة. وعندما يستهدف اللاعبون أهدافًا ثابتة مثل المباني أو الأشجار، يمكنهم التحرك بسرعة. أما عند استهداف الأهداف المتحركة مثل اللاعبين الآخرين أو الإمدادات الجوية، يستطيعون سحبها إليهم. كما يمكن للاعبين استخدام هذه الميزة للتمسك بالأرض والقفز لمسافات طويلة، ما يعزز تجربة اللعب ويزيدها إثارة.
عنصر التحويل: عندما يحمل اللاعب هذا العنصر في جعبته، يمكنه تحويل الأحصنة العادية وأحصنة الحرب القريبة إلى وحوش خارقة، مما يعزز من قدرة اللاعب على التنقل في ساحة المعركة. وأثناء ركوب هذه الوحوش، سيتمكن اللاعبين من استخدام الرمح الأسود للقتال على المدى القريب أو حتى رميه. ويتسبب الرمح عند إصابته للإعداء بتأثيرات خاصة تُربك اللاعبين لكنها لا تحدث أي ضرر على نقاط حياتهم.
تجمّعات المادّة السوداء: ستظهر مواقع خاصة ضمن الخرائط، مثل إرانغل؛ سانهوك؛ ميرامار؛ وليفيك، تحتوي على تجمّعات المادّة السوداء، مما يسهل على اللاعبين الحصول على الذراع الخارقة بالإضافة لعنصر التحويل.
حدث وجوائز مستوحاة من عالم Venom (25 أكتوبر - 10 نوفمبر 2024): كجزء من هذا التعاون، سيتم إطلاق حدث خاص مستوحى من عالمVenom في 25 أكتوبر، بالتزامن مع عرض فيلم Venom: The Last Dance في صالات السينما. وسيتيح هذا الحدث للاعبي ببجي موبايل فرصة الحصول على جوائز حصرية تشمل:
- صورة شخصية مستوحاة من Venom: The Last Dance
- إطار صورة مستوحى من Venom: The Last Dance
- مظلة مستوحاة من Venom: The Last Dance
- تمثال منزلي مستوحى من Venom: The Last Dance
وفي الفيلم المنتظر، يعود الممثل الأميركي توم هاردي لإداء دور إيدي، الشاب الذي أصبح مُضيفاً للكائن Venom المثير للجدل في الفيلم الأخير من الثلاثية الشهيرة. ويتعرض إيدي وVenom للمطاردة من كلا العالمين، ومع اشتداد الصراع وتزايد الضغوط، تواجه هاتين الشخصيتين قراراً مصيرياً قد يغير مجرى حياتهما للأبد.
ويتيح التعاون المميز بين ببجي موبايل وفيلم Venom: The Last Dance لعشاق الفيلم وأجواء معارك ببجي الملحمية فرصة الاستمتاع بتجربة لعب فريدة وغير مسبوقة.
يمكن الاستمتاع بالتحديث من 18 أكتوبر حتى 10 نوفمبر.
تتوفر اللعبة مجاناً للتحميل على متجر App Store ومتجر Google Play.
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