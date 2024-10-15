SPARK تطلق مبادرة سياحية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم من Google.org بدءًا من السعودية

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- B2Press Online PR Service) الرياض، – أطلقت منظمة SPARK، بالشراكة مع Parachute 16 وبدعم من Google.org، برنامج "مهارات للسياحة" الذي يهدف إلى تدريب 25,000 فرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث انطلقت المبادرة بفعالية في الرياض، المملكة العربية السعودية.
أقيمت الفعالية في "الكاراج" بالرياض بحضور أكثر من 100 ضيف، من بينهم مسؤولون حكوميون من قطاع السياحة، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وباحثون عن العمل، ورواد أعمال. قدمت دينـا المسايد، المديرة الإقليمية لSPARK في الشرق الأوسط، الكلمة الترحيبية قائلة: "من خلال برنامج مهارات للسياحة، نهدف إلى المساهمة في خلق فرص عمل مستدامة ومؤثرة داخل قطاع السياحة من خلال توفير تدريب في الأدوات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الشخصية الأساسية. كما نتعاون مع الحكومات للمساعدة في خلق أطر تنظيمية أفضل للسياحة، بهدف بناء قطاع سياحي أكثر استدامة وتنوعًا وازدهارًا للجميع."
وأكد شربل سركيس، مدير جوجل في المملكة العربية السعودية، على أهمية التكنولوجيا في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص للجميع، حيث قال: "نؤمن في جوجل بقوة التكنولوجيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق الفرص للجميع. من خلال شراكتنا مع SPARK، نأمل في تقديم برنامج مهارات للسياحة إلى 25,000 شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتجهيزهم بمهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية. هدفنا هو دعم قطاع السياحة وتمكين جيل جديد من رواد الأعمال بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل."
يهدف برنامج "مهارات للسياحة" إلى قيادة مستقبل السياحة من خلال التركيز على الممارسات الخضراء والمستدامة، ويسعى لدعم 25,000 من الباحثين عن العمل وأصحاب المشاريع الصغيرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، ومصر، والإمارات، وقطر، والأردن، وتونس، ولبنان، والأراضي الفلسطينية. يقدم البرنامج تدريبًا مخصصًا في الذكاء الاصطناعي، والمهارات الشخصية الأساسية، والأدوات الرقمية المتقدمة، مع التعاون مع الحكومات لتحسين الأطر التنظيمية للسياحة.
بدعم من Google.org، قامت SPARK أيضًا بتطوير "مهارات للسياحة" وهي منصة تعليمية إلكترونية ديناميكية تقدم مناهج متخصصة موجهة لقطاعات مختلفة في صناعة السياحة، بما في ذلك دورات حول استراتيجيات السياحة والسياسات للحكومات، ودورات مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة حول إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة. كما تتضمن وحدات تدريبية حول تشغيل السياحة التجريبية والتخطيط للأحداث وتصميمها، موجهة للباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى دخول قطاع السياحة.
ومن المقرر أن يستمر برنامج "مهارات للسياحة" حتى نهاية عام 2025، ويشمل سلسلة من ورش العمل، والفعاليات، واللقاءات في السعودية، والإمارات، ومصر، وقطر، وغيرها من الدول في الشرق الأوسط.
عن SPARK:
SPARK هي منظمة غير حكومية دولية تعمل في الشرق الأوسط، وشمال وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وأوروبا. على مدى أكثر من 30 عامًا، كانت SPARK تخلق مسارات للشباب لإعادة بناء مستقبلهم. توفر SPARK فرصًا للشباب، وخاصة النساء واللاجئين، للدراسة والعمل وتنمية أعمالهم في المجتمعات الهشة من خلال توفير منح دراسية للتعليم العالي والتعليم المهني، وتطوير ريادة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. جميع برامج SPARK تعتمد على التعاون الوثيق مع المنظمات المحلية الشريكة.
عن Google.org:
Googleهو الذراع الخيرية لشركة جوجل، وهي شركة تكنولوجيا متعددة الجنسيات. قدمت المنظمة ما يقارب 100 مليون دولار أمريكي سنويًا في شكل استثمارات ومنح للمنظمات غير الربحية.
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