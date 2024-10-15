في معرض جيتكس العالمي 2024: أكوفوكس تعرض حلولًا متطورة للاتصال الداخلي والأمان والأتمتة للمنازل

(MENAFN
- Absolute Communications ) ي، الإمارات العربية المتحدة – 15 أكتوبر 2024: يسر شركة "أكوفوكس"، المزود العالمي الرائد للحلول الأمنية وأجهزة الاتصال الداخلي وأنظمة أتمتة المنازل، أن تعلن عن مشاركتها في معرض "جيتكس العالمي 2024"، الذي يقام من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. ستستعرض "أكوفوكس" أحدث ابتكاراتها من خلال علامتها المميزة "أكوبيلا"، في جناح شركة "ديفيكوم"، رقم H21-D05، في قاعة زعبيل 2. وتدعو الشركة الزوار لاستكشاف مستقبل الاتصال المعزز، والراحة، والأمان في الحياة العصرية.
معرض جيتكس 2024: استعراض الابتكارات التقنية من جميع أنحاء العالم
يُعد معرض "جيتكس العالمي" أحد أبرز الأحداث في عالم التقنية، حيث يشتهر بعرض أحدث الابتكارات التقنية والتحولات الرقمية المستقبلية. وفي هذا العام، من المتوقع أن يكون معرض جيتكس 2024 أضخم من أي وقت مضى؛ إذ من المقرر أن يستقطب أكثر من 100 ألف من الهواة والمحترفين والقادة في مجال التقنية من جميع أنحاء العالم، سيحظى المشاركون بفرصة التواصل مع أكثر من 6000 عارض وتجربة أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين وغيرها من التقنيات الرائدة في جميع أرجاء مساحة العرض المترامية الأطراف. ولذلك، تتطلع كلٌ من أكوفوكس وأكوبيلا إلى المشاركة في هذا الحدث المميز والاستفادة من منصة جيتكس لتسليط الضوء على التزامهما بإضفاء معنى جديد على الحياة العصرية من خلال حلول الاتصال الداخلي والأمان والأتمتة الذكية للمنازل.
معرض أكوفوكس في جيتكس 2024: حلول ذكية للعيش المتصل
خلال معرض جيتكس، ستكشف أكوفوكس عن الجيل القادم من منتجات الاتصال الداخلي وحلول الأمان والأتمتة للمنازل، المصممة لجعل المنازل والشركات أكثر أمانًا وذكاءً واتصالًا. يبرز كل منتج من هذه المنتجات التزام أكوفوكس بتحقيق التكامل بين التقنية المتطورة والتصميم الذي يركز على المستخدم، ابتداءً من الأمان المعزز وحتى الأتمتة السلسة.
هواتف الأبواب الذكية التي تعمل بالفيديو – التحكم الآمن في الدخول والخروج، في أي وقت وفي كل مكان
من أبرز الأمثلة على ذلك جهاز R29C، المنتج الرئيسي في مجموعة أجهزة الاتصال الداخلي من "أكوفوكس". يجمع هذا الجهاز بين ميزات التحكم في الدخول والخروج المتقدمة والتصميم العصري الأنيق، ويتميز بقدرات التعرف على الوجه، والفيديو عالي الدقة، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس. يقدم الجهاز حلًا أمنيًا فعالًا لكل من البيئات السكنية والتجارية. كما يمكن للمستخدمين التحكم بالدخول والخروج عن بُعد، وعرض سجلات الزوار، وتلقي الإشعارات الفورية عبر تطبيق "أكوفوكس" للهاتف المحمول، مما يضمن أمانًا معززًا وراحة في متناول أيديهم.
شاشات المراقبة الداخلية – مركز مركزي لإدارة المنزل
تعد شاشة C315S الداخلية من "أكوفوكس" الحل الأمثل لإدارة أنظمة الأمان والأتمتة للمنازل. بفضل واجهتها الانسيابية التي تعمل باللمس وتجربة المستخدم السهلة، تتيح هذه الشاشة للسكان مراقبة كاميرات الأمان، التحكم في أقفال الأبواب، وإدارة الأجهزة المتصلة الأخرى داخل المنزل. إلى جانب سهولة الاستخدام، تمكّن هذه الواجهة أي شخص من تحويل منزله إلى بيئة ذكية ومتصلة بكل سهولة وفعالية.
الاتصال الداخلي الذكي – اتصال بدون استخدام اليدين من خلال التحكم الصوتي
لأولئك الذين يبحثون عن تجربة اتصال داخلي بدون استخدام اليدين، فإن X933W هو الحل الأمثل. يتميز هذا النموذج المتقدم من أجهزة الاتصال الداخلي بقدرات التعرف على الصوت، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل النظام باستخدام الأوامر الصوتية البسيطة. فضلًا عن أنه معزز بتقنيات الاتصال بشبكات الواي فاي ومعالجة الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث يوفر اتصالًا واضحًا مع الالتزام في الوقت ذاته ببروتوكولات الأمان الصارمة. إلى جانب أن X933W يتكامل بسلاسة مع أنظمة التشغيل الآلي للمنازل، مما يجعل إدارة بيئة منزلك الذكي أكثر سهولة من أي وقت مضى.
تطبيق سمارت بلس موبايل – تحكم في مستوى الأمان والأتمتة أينما كنت
يتيح تطبيق سمارت بلس موبايل للمستخدمين بالتحكم عن بعد في أنظمة الأمان والأتمتة الخاصة بمنازلهم، فضلًا عن أنه متوافق مع جميع منتجات أكوفوكس. يوفر هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية قفل الأبواب وفتحها، ومراقبة البث المباشر لكاميرات المراقبة، وتلقي تنبيهات فورية على أجهزتهم المتحركة. بفضل تطبيق سمارت بلس موبايل، ينعم عملاء أكوفوكس براحة البال والتحكم الكامل في أمان منازلهم، حتى وهم خارج المنزل.
منظم الحرارة الذكي المزود بالذكاء الاصطناعي – حين تلتقي كفاءة استخدام الطاقة مع أتمتة المنازل
يتميز منظم الحرارة الذكي المزود بالذكاء الاصطناعي بتصميمه الذي يركز على كفاءة استخدام الطاقة، حيث يتكامل بسلاسة مع نظام أتمتة المنازل من "أكوفوكس"، مما يتيح للسكان التحكم في التدفئة والتبريد عن بُعد. بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يتعلم الجهاز تفضيلات المستخدم بمرور الوقت، ويقوم بضبط الإعدادات تلقائيًا للحفاظ على مستوى مثالي من الراحة وتوفير الطاقة. وباعتباره جهازًا صديقًا للبيئة، لا يقتصر دوره على تحسين الراحة فقط، بل يدعم أيضًا ممارسات المعيشة المستدامة.
أكوبيلا: حلول متميزة للحياة العصرية
سيحظى الحضور بمعرض جيتكس بفرصة حصرية لاستكشاف أكوبيلا، وهي علامة تجارية متميزة متخصصة في توفير الحلول المتطورة للمنازل الذكية الفاخرة. يضم خط منتجات أكوبيلا أنظمة متطورة للاتصال الداخلي ولوحات تحكم بنظام أتمتة المنازل وأدوات للإدارة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث إنه مصمم للارتقاء بالتجربة المعيشية من خلال التقنية الحديثة والتصميم الأنيق؛ ليوفر بذلك تجربة معيشية متميزة وفريدة من نوعها.
كان ديفيس لياو، المدير الإقليمي لدى شركة "ديفيكوم"، قد عبّر عن حماسه لهذا الحدث بقوله: "يسعدنا عرض أحدث الحلول في مجال الاتصال الداخلي الذكي، والأمان، والأتمتة خلال معرض "جيتكس العالمي 2024"، جنبًا إلى جنب مع علامتنا المتميزة، "أكوبيلا". إننا، في "أكوفوكس" و"أكوبيلا"، ملتزمون بإنشاء مساحات معيشية أكثر ذكاءً وأمانًا وراحة، ونتطلع إلى مشاركة ابتكاراتنا مع مجتمع التقنية العالمي في معرض "جيتكس".
تدعو كلٌ من أكوفوكس وأكوبيلا جميع الحضور بمعرض جيتكس إلى زيارة جناح شركة ديفيكوم H21-D05 بقاعة زعبيل 2 لتجربة هذه الحلول المبتكرة بأنفسهم، حيث سيتاح للزوار فرصة استكشاف مجموعة أكوفوكس الشاملة من منتجات الاتصال الداخلي والأتمتة وحلول الأمان للمنازل، واكتشاف كيف يمكنهم تحويل أي بيئة معيشية أو تجارية إلى مساحة أمانة ومتصلة وذكية. تستمر شركة "أكوفوكس" في إضفاء معنى جديد على المنازل والبيئات التجارية من خلال تقديم حلول فعالة وموثوقة وسهلة الاستخدام، مع التركيز على التكامل الذكي بين الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول السحابية. ندعوك لاكتشاف كيف تعمل كل من "أكوفوكس" و"أكوبيلا" على إحداث تحول حقيقي في الحياة العصرية عبر حلولها الذكية، المتصلة، والآمنة للمنازل والشركات المستقبلية.
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