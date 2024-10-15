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موافقة“تداول” على انتقال أسهم“برغرايززر” إلى السوق الرئيسية

10/15/2024 9:00:30 AM
(MENAFN- Asdaf News) وافقت تداول السعودية على طلب شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة“برغرايززر”، الانتقال من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 35 مليون ريال وبعدد أسهم 35 مليون سهم، ما سيتيح للشركة الوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين بما يعزز خطط النمو والتوسع لدى برغرايززر التي يزيد عدد فروعها عن 100 فرع في مختلف أنحاء المملكة.

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