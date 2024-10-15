موافقة“تداول” على انتقال أسهم“برغرايززر” إلى السوق الرئيسية

موافقة“تداول” على انتقال أسهم“برغرايززر” إلى السوق الرئيسية
التاريخ
10/15/2024 9:00:30 AM
(MENAFN
- Asdaf News)
وافقت تداول السعودية على طلب شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة“برغرايززر”، الانتقال من نمو – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 35 مليون ريال وبعدد أسهم 35 مليون سهم، ما سيتيح للشركة الوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين بما يعزز خطط النمو والتوسع لدى برغرايززر التي يزيد عدد فروعها عن 100 فرع في مختلف أنحاء المملكة.
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