صندوق التنمية السياحي يحصد جائزة الابتكار والتميّز في تجربة الموظفين في القطاع الحكومي

صندوق التنمية السياحي يحصد جائزة الابتكار والتميّز في تجربة الموظفين في القطاع الحكومي
التاريخ
10/15/2024 9:00:30 AM
(MENAFN
- Asdaf News)
أعلن صندوق التنمية السياحي، الممكّن الوطني للقطاع السياحي، عن فوزه بجائزة الابتكار والتميّز في تجربة الموظفين في القطاع الحكومي، ضمن حفل توزيع جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، والذي أُقيم في أبو ظبي. يُبرز هذا الفوز التزام الصندوق بتوفير بيئة عمل مُبتكرة ومُحفزة تعزّز رفاهية الموظفين وتطويرهم المهني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المُستدامة في كافة القطاعات.
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