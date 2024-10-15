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صندوق التنمية السياحي يحصد جائزة الابتكار والتميّز في تجربة الموظفين في القطاع الحكومي

10/15/2024 9:00:30 AM
(MENAFN- Asdaf News) أعلن صندوق التنمية السياحي، الممكّن الوطني للقطاع السياحي، عن فوزه بجائزة الابتكار والتميّز في تجربة الموظفين في القطاع الحكومي، ضمن حفل توزيع جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، والذي أُقيم في أبو ظبي. يُبرز هذا الفوز التزام الصندوق بتوفير بيئة عمل مُبتكرة ومُحفزة تعزّز رفاهية الموظفين وتطويرهم المهني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المُستدامة في كافة القطاعات.

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