نقلة نوعية في تعليم التداول: إكس أس تطلق البث المباشر الأسبوعي إكسبرتس

UNITED ARAB EMIRATES, October 15, 2024 /Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن اطلاق برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS)، وهو برنامج بث مباشر تفاعلي مبتكر يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في محال وتحليل الأسواق المالية العالمية.ومن المقرر ان يبث برنامج "إكسبرتس" (XpertS) كل يوم خميس في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية على "يوتيوب لايف" (YouTube Live)، ويقدم تجربة فريدة مصممة للمتداولين الحريصين على صقل مهاراتهم وتعميق معرفتهم واكتساب ميزة تنافسية.وسيعمل البرنامج على فك رموز الأحداث المالية المعقدة وتقديم رؤى في الوقت الفعلي لاتجاهات السوق، مما يضمن بقاء المشاهدين في صدارة المنحنى.وسيقدم هذا البرنامج الأستاذ أحمد نجم رئيس أبحاث السوق في "إكس أس دوت كوم" (XS )، مع مشاركة مميزة وحصرية للأستاذ شريف خورشيد، الرئيس التنفيذي لموقع "أف أكس بورصة" (FX-borssa) التعليمي.ويشتهر الأستاذ شريف خورشيد بدوره في تدريب أكثر من 50 ألف متداول ناجح في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وهو يقدم خبرات لا مثيل لها في هذا البرنامج.ويجمع هذا التعاون التاريخي بين اثنين من أكثر الشخصيات تأثيرًا في عالم اسواق المال بالشرق الاوسط، حيث يجمع بين خبرة شريف الواسعة في تعليم المتداولين وفهم أحمد العميق لديناميكيات السوق والتحليل.وقال الأستاذ أحمد نجم رئيس أبحاث السوق في "إكس أس دوت كوم" (XS): في برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS)، لا نقدم التحليلات فحسب؛ بل نعمل أيضًا على إنشاء منصة ديناميكية حيث يمكن للمتداولين اكتساب رؤى في الوقت الفعلي من منظورين مختلفين.وأضاف الأستاذ أحمد نجم: ويتمثل هدفنا في تزويد المشاهدين بمجموعة أدوات شاملة للتعامل مع تقلبات السوق واغتنام الفرص بثقة.من جانبه، قال الأستاذ شريف خورشيد: يمثل هذا العرض فرصة فريدة للجمع بين خبرتي في تطوير المتداولين الناجحين وفهم أحمد العميق للسوق.وأضاف الأستاذ شريف خورشيد: تم تصميم برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS) لتحدي التفكير التقليدي وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن تحدث فرقًا ملموسًا في أساليب المتداولين ونجاحهم.ومن المتوقع ان يؤدي التعاون بين الأستاذ أحمد نجم والأستاذ شريف خورشيد الى تعزيز بيئة ديناميكية وجذابة على برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS).وسيستفيد المشاهدون من تبادلاتهم ومناظراتهم في الوقت الفعلي، واكتساب رؤى قيمة من منظورين مختلفين، حيث ستوفر خبرة شريف في تطوير آلاف المتداولين، جنبًا إلى جنب مع خبرة أحمد في تحليل السوق، نهجًا شاملاً ومتكاملًا لتعليم التداول.وتقدم كل حلقة من برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS) رؤية غير مفلترة للأسواق المالية، بما في ذلك التحليل التفاعلي للتحولات الاقتصادية العالمية، وسياسات البنك المركزي، وتأثيرات التضخم على فئات الأصول المختلفة.وسيغطي البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات الأساسية مثل استراتيجيات التداول، والتحليل الفني والأساسي، وإدارة المخاطر، وعلم نفس التداول، وغير ذلك الكثير.ويضمن هذا النهج الشامل أن يكتسب المشاهدون المعرفة النظرية والرؤى العملية القابلة للتنفيذ.تابعنا كل يوم خميس الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية على "يوتيوب لايف" (YouTube Live)، لتجربة مستقبل تحليل التداول والتعليم.تابع برنامج البث المباشر الأسبوعي "إكسبرتس" (XpertS) للحصول على أحدث التحديثات وانضم إلى المحادثة مع قادة الصناعة أحمد نجم وشريف خورشيد.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.نبذة عن شريف خورشيدشريف خورشيد هو الرئيس التنفيذي لموقع "أف أكس بورصة" (FX-borssa) التعليمي، وخبير متميز في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا.يشتهر شريف بأسلوبه التدريسي الجذاب ورؤاه العملية، وقد درب أكثر من 50 ألف متداول في جميع أنحاء الشرق الأوسط ووصل إلى الملايين من خلال المنصات عبر الإنترنت.وباعتباره جهة موثوقة في مجال تداول الاسواق المالية، يواصل قيادة الطريق بنهجه المبتكر في تعليم التداول.

