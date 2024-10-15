مؤتمر صحفي للمومني من الكرك

MENAFN - Khaberni) خبرني -يعقد الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة الكرك اليوم، وذلك قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مبنى مديرية شباب الكرك.

‏ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في محافظة الكرك، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس.

‏على الصحفيين الراغبين بحضور المؤتمر الصحفي التواجد قبل نصف ساعة من موعد انعقاده، وإبراز وثيقة تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.