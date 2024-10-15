مؤتمر صحفي للمومني من الكرك

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -يعقد وزير
الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة الكرك اليوم، وذلك قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مبنى مديرية شباب الكرك.
ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في محافظة الكرك، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس.
على الصحفيين الراغبين بحضور المؤتمر الصحفي التواجد قبل نصف ساعة من موعد انعقاده، وإبراز وثيقة تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
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