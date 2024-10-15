الحيصة : 128 مليون متر مكعب مشاريع للحصاد المائي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة ان وزارة المياه والري / سلطة وادي الاردنوتلبية للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتطوير قطاع المياه تفعيل أليات الحصاد المائي لتنفيذ الرؤى الوطنية في التوسع بالحصاد المائي وتطوير الخبرات والمهارات في حصاد مياه الأمطار، والاستفادة المثلى منها عبر السدود الرئيسة التي تقع على الأحواض الأساسية وفي مواقع الحصاد المائي، المتمثلة بالحفائر والسدود الصحراوية والبرك تنفيذا للخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023_2040 ورؤية التحديث الاقتصاديبهدف زيادة القدرة التخزينية في السدود والحفائر في مختلف مناطق الأردنلتطوير الواقع المعيشي والبيئي وايجاد فرص عمل من خلال تنفيذ مشاريع ريادية زراعية والتربية الحيوانية اضافة لمشاريع الاستثمارات السياحية وبما يحد من الفقر والبطالة في مختلف مناطق المملكة.

وبين انه انطلاقا من الدور المناط بوزارة المياه والري بسلطتيها في توفير الاحتياجات المائية للشرب والزراعة والصناعة والسياحة ،

فأن سلطة وادي الاردن تولي الحصاد المائي كل الاهتمام كونه أحد أهم المصادر المائية من خلال تفعيل الحصاد واستغلال مصادر المياه السطحية وانشاء السدود والبرك والحفائر وصيانتها

بهدف تعظيم العوائد منه والاستفادة منه بأعلى درجة ممكنة لرفد هذا القطاع الحيوي باحتياجاته وزيادة كميات المياه المتوفرة من الامطار بجمعها في السدود شتاء ليتم الاستفادة منها خلال الصيف في المجالات المختلفة حتى يتمكن هذا القطاع

من النهوض بمسؤولياته ذلك أن توفير مياه الشرب و الري من أهم التحديات والاولويات امام الوزارة.

واوضح المهندس الحيصة أن الأردن البالغة مساحته حوالي 97 ألف كم2 يقع منها حوالي 91% ضمن المناطق الجافة التي يتراوح معدلها السنوي للهطول ما بين 50-200 ملم وكذلك 2.9% من مساحة الأردن في المناطق شبه الجافة التي يتراوح معدل هطول الامطار فيها من 400-580 ملم

والباقي 5.7 % يتراوح معدل هطول الامطار فيها من 50-300 ملم سنويا ، مبينا ان كمية الهطول السنوي تتراوح ما بين 5800 مليون م3/سنويا في السنوات الجافة لترتفع الى حوالي 1100 مليون م3 في السنوات الماطرة وبمعدل طويل الامد يبلغ 8522 مليون م3 ، في حين ان حوالي 92% منها يتبخر فيما تتغذى الابار الجوفية منها

بمعدل يتراوح

من 240 – 294 مليون م3 في حين تتحول حوالي 713 مليون م3 الى مياه سطحية .

وأشار أمين عام سلطة وادي الأردن ان سلطة وادي الأردن بدأت بالعمل على انشاء السدود منذ فترة الستينات حيث تم انشاء عشرة سدود رئيسية

في جميع المناطق وهي ( الوحدة (110 م م3) ، العرب (16.789 م م3) ، شرحبيل (3.964 م م3) ، طلال (75 م م3 ) ، شعيب (1.43 م م3) ، الكفرين (8.452م م3) الكرامة ( 55 م م3) ، الوالة ( 8.155 م م3) ، الموجب ( 29.819 م م3) ، (التنور 16.800 م م3)، (زرقاء ماعين 2 مليون م3) ،( اللجون 1 مليون م3) ، (الكرك 2 مليون م3) ، ( ابن حماد 4 مليون م3) ،( الفيدان 3,3 مليون م3) بطاقة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي (364 م م3) ، وتبلغ مساحة الأحواض الساكبة لهذه السدود حوالي (13980 كم 2) أي ما يزيد على ربع مساحة الأردن حوالي (24.293 كم 2)

وهذه من أفضل النسب عالميا كون غالبية مساحة المملكة مناطق صحراوية أي ان حوالي (300- 500 مليون م3 ) من الهطول المطري مغطاة

بالسدود .



وحول الحصاد المائي بين المهندس هشام الحيصة انه قد بلغ عدد مشاريع الحصاد المائي المنفذة لنهاية عام 2023 (521) موقع وبسعة تخزينية تصميمية إجمالية تبلغ (128.2) مليون متر مكعب

اضافة الى تخزين السدود الرئيسة بسعة تخزينية ( 288) مليون مترمكعب مبينا ان خطة سلطة وادي الاردن التي

تنفذها في مختلف مناطق المملكة تهدف لتوسيع حصاد المياه في المناطق ذات الهطول المطري لتنمية

المناطق واعادة تاهيل الاراضي الزراعية والرعوية المجاورة

وانشاء بيئة جاذبة لتربية المواشي

وبما يحقق التنمية المحلية وتوفير المياه

لسقاية الماشية

والاستفادة من مياه الحفائر للشحن

الجوفي وتخفيف الضغط على الآبار الجوفية لتوفير كميات مياه

لغايات الري والشرب للمناطق المجاورة.