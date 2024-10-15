النائب الربيحات ينتقد تعاقد الحكومة مع شركة مرتبطة بـ“رافائيل” الاسرائيلية ويطالب طوقان بالتوضيح

MENAFN - Amman Net) وجه النائب عبدالرؤوف الربيحات خطابًا إلى التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، للاستفسار حول التعاقد مع شركة“بريسايت” التي تم تكليفها بمشروع رقمنة وتحديث القطاع العام. وأوضح النائب أن هذه الشركة هي ثمرة تعاون بين شركة إماراتية وأخرى إسرائيلية.

وأوضح الربيحات بعد بحثه عن شركة“بريسايت”، التي وقعت عقدًا لتنفيذ مشروع التحول الرقمي بوزارة الصحة الأردنية، أن الشركة هي نتاج شراكة بين شركة“G42” الإماراتية وشركة“رافائيل” الإسرائيلية المتخصصة في أنظمة الدفاع وتوفير حلول لحماية كيان الاحتلال.

وعبر النائب عن استغرابه من السماح لهذه الشركة بالوصول إلى بيانات القطاع الصحي الحكومي، معتبرًا أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الحيوية للأردن. وأكد أن مشاركة معلومات حساسة كهذه مع شركة تعمل لدى كيان متورط في انتهاكات وجرائم حرب تشكل تهديدًا للأمن الوطني.







وأضاف الربيحات أنه حاول التواصل مع الوزيرة طوقان للحصول على توضيح حول هذه المسألة، إلا أنها لم ترد على استفساراته حتى الآن. وبيّن أن منح شركة ذات صلة بالاحتلال حق الوصول إلى البيانات الصحية للمواطنين الأردنيين قد يشكل خطرًا مستقبليًا، خاصة في حال نشوب أي صراع.

وفي ختام مذكرته، دعا الربيحات الوزيرة إلى الإفصاح عن تفاصيل العقد الموقع مع“بريسايت” والعمل على إنهاء هذا الاتفاق سريعًا حفاظًا على الأمن الوطني الأردني، مؤكدًا رفضه المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال سواء كان مباشرًا أو غير مباشر.